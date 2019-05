Straft Sandhausen Jürgen Press Lügen? Die Profis vom Hardtwald wollen am Sonntag in Regensburg - wie hier nach Aleksandr Zhirovs (2.v.l.) Treffer im Heimspiel gegen Dresden - jubeln und mit einem Sieg den Ligaverbleib sichern. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Ralf Rangnick hat mit RB Leipzig die Champions League erreicht. Er steht im Pokalfinale gegen Bayern München. Der 60-jährige frühere Hoffenheimer gilt als einer der besten deutschen Trainer.

Jürgen Press war zuletzt Trainer beim Bayernligisten DJK Ammerthal und beim Landesligisten FC Tegernheim. Momentan hat der 53-jährige Fußballlehrer keinen Verein.

Es gab eine Zeit, in der Press mit Rangnick auf Augenhöhe war. Nach dem torlosen Unentschieden zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Ingolstadt im April 2007 giftete Press gegen den Kollegen: "Mit Hoffenheim Regionalliga-Meister zu werden, ist keine Kunst. Das würde jedem Verbandsliga-Trainer gelingen." Press hatte sich über Rangnick geärgert, weil der im Hinspiel der Pressekonferenz fern geblieben war.

Jürgen Press. Foto: Brüssel

Auch jetzt, mehr als zwölf Jahre später, hält der Trainer nichts von gespielter Höflichkeit. Er sagt voraus: "Ich fürchte, Sandhausen, für das ich immer Sympathien hatte, muss in die Relegation." Morgen (15.30 Uhr/Sky) kämpfen der SV Sandhausen (37 Punkte/-7 Tore) in Regensburg und der FC Ingolstadt (35/-10) in Heidenheim um den direkten Verbleib in der 2. Bundesliga.

Die Aussage hat Gewicht. Denn keiner kennt beide Vereine so gut wie Press. Er ist in Regensburg zu Hause und wird morgen auch unter den vermutlich wieder über 10.000 Zuschauern sein. Er hat sowohl den Jahn als auch Ingolstadt trainiert, ist mit dem FCI sogar in die Regionalliga aufgestiegen.

In Regensburg war Press um die Jahrtausend-Wende Assistent von Löwen-Legende Carsten Wettberg. Er erinnert sich an die Relegationsspiele zur Regionalliga zwischen Sandhausen und Regensburg: "Das Hinspiel haben wir mit 2:3 am Hardtwald verloren. In Regensburg führte der Jahn schnell mit 3:0, doch Sandhausen verkürzte auf 3:2. Dann traf Michael Sommer die Unterkante der Latte, im Gegenzug machten wir das 4:2 und sind aufgestiegen."

Vor dem letzten Saisonspiel bei @SSVJAHN hat sich #HardtwaldTV mit Dennis #Diekmeier über die Niederlage gegen Bielefeld, die anstehende Aufgabe beim Jahn und über Euch, unsere Fans, unterhalten 🗣️🎥

___________#SVS1916 #SSVSVS #WirRockenDieRückrundehttps://t.co/WyBlQZNPrF — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) 17. Mai 2019

Press, den seitdem eine Freundschaft mit dem scheidenden Sandhäuser Geschäftsführer Otmar Schork verbindet, leitet daraus ab: "Nur wenn die Sandhäuser morgen von der ersten bis zur letzten Minute dagegen halten, haben sie eine Chance. Die Regensburger sind die Mentalitäts-Monster der Zweiten Liga. Sie geben Gas ohne Ende. Beim Abschied von Trainer Achim Beierlorzer, der nach Köln wechselt, werden sie besonders ehrgeizig sein."

Auch der 1. FC Heidenheim wird sich - hoffentlich - nicht kampflos geschlagen geben. Doch Ingolstadt ist für Press derzeit eine Klasse für sich. "Zwar hat erst Thomas Oral das Potenzial geweckt, die Mannschaft ist mit einem Etat von über 40 Millionen Euro als einer der Aufstiegs-Favoriten in die Saison gegangen", betont er.

Dabei war der FC Ingolstadt Ende März nach der 1:2-Heimniederlage gegen Sandhausen scheinbar mausetot. Thomas Oral, der für Jens Keller kam, schaffte die Wende und das Wunder. Mit fünf Siegen und einem Unentschieden haben die "Schanzer" den SV Sandhausen als "Mannschaft der Stunde" abgelöst. Der Rückstand von sieben Punkten und 13 Toren schmolz auf zwei Zähler und drei Tore.

Am Hardtwald betont man zwar, dass man es aus eigener Kraft schaffen will, die Relegation zu vermeiden - Gegner wäre am nächsten Freitag (auswärts) und am darauf folgenden Dienstag (daheim) der Drittliga-Dritte SV Wehen-Wiesbaden. Aber natürlich wird man rüber zum 1. FC Heidenheim schielen. Dessen Trainer Frank Schmidt ist mit dem Sandhäuser Kollegen Uwe Koschinat befreundet. Die Vorzeichen sind indes nicht ermutigend. Nur eines von sieben Spielen hat Heidenheim gegen Ingolstadt gewonnen. In den letzten drei Begegnungen in der Voith-Arena setzten sich die Oberbayern durch.

Jürgen Machmeier greift denn auch ganz tief in die Motivationskiste. "Wenn ich Heidenheim wäre", sagt der Sandhäuser Präsident, "würde ich mir die Chance nicht entgehen lassen, durch einen Sieg über Ingolstadt in der Abschluss-Tabelle vor dem Hamburger SV zu stehen."

Stärker ist das Argument von Eckhard Britsch. Der Nußlocher Musik- und Theaterfreund, der mal Feuilleton-Redakteur bei der RNZ war, kennt die schwäbische Seele. Er sagt: "Beim Geld hört beim Schwaben der Spaß auf. Die Heidenheimer werden sich die Siegprämien nicht entgehen lassen."