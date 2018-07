Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Fußball-Profis müssen hart im Nehmen sein. Jedenfalls kommt es bei normalen Arbeitnehmern eher selten vor, dass ihr Stuhl besetzt ist, wenn sie am Morgen den Dienst antreten wollen.

So erging es jetzt Marco Knaller. Zwei Jahre war der Torwart die unumstrittene Nummer eins beim SV Sandhausen. Doch beim Saison-Auftakt in Kiel (2:2) stand Neuzugang Marcel Schuhen im Kasten.

Bis zuletzt hatte sich Trainer Kenan Kocak in der Torwart-Frage nicht in die Karten schauen lassen. Erst am Sonntagmorgen, wenige Stunden vor dem Spiel, verkündete der Trainer seine Entscheidung. Knaller habe "professionell" reagiert, sagte Kocak.

Das wundert nicht. In den vier Jahren am Hardtwald hat sich der Österreicher als liebenswürdiger Mensch und untadeliger Sportsmann hervor getan. Dabei hat der Sohn der alpenländischen Torwart-Legende Wolfgang Knaller während seiner Karriere einige Tiefschläge hinnehmen müssen. Er war länger verletzt, eine Zeit lang beschäftigungslos und saß mehrere Spielzeiten auf der Bank.

Auch als ihn Alois Schwartz 2013 nach Sandhausen holte, war er zwei Runden lang nur Ersatz. Um so schöner war es für den Wiener, als er vor zwei Jahren Stamm-Torwart wurde. Der introvertierte Knaller machte seine Sache gut, vom extrovertierten Manuell Riemann redete bald keiner mehr.

In der vergangenen Runde, als Sandhausen elfmal hintereinander nicht gewann, verhinderte der 30-jährige Torwart Schlimmeres. Zu Recht wurde er vom Fachmagazin kicker als einer der besseren Keeper der 2. Bundesliga gewürdigt.

Selbst die Nationalmannschaft schien für den ehemaligen Junioren-Nationalspieler wieder zum Thema zu werden. Viele verstanden es nicht, dass Austria-Teamchef Marcel Koller bei der Suche nach einem Nachfolger für den früheren Hoffenheimer Ramazan Özcan den Sandhäuser außen vor ließ. Papa Wolfgang Knaller vermutete Machenschaften im Verband.

Wenig überraschte es dagegen, als ein österreichischen Nachrichten-Portal im Juni vom Interesse des Bundesliga-Absteigers FC Ingolstadt am Sandhäuser Goalie berichtete. Auf Anfrage der RNZ antwortete Knaller: "Es gibt, zwei drei Interessenten. Zwar fühle ich mich am Hardtwald sehr wohl, aber wenn ich einen Schritt nach vorne machen kann, muss man reden."

Aus dem Fortschritt wurde ein Rückschritt. Die Frage, ob man wegen der veränderten Situation dem Torwart jetzt die Freigabe erteilen würde, falls er das wünscht, antwortete Kocak mit einem klaren nein. Der 36-jährige Fußballlehrer denkt nicht an Verkäufe sondern an Einkäufe. Den Leistungsabfall in Kiel, als Sandhausen eine 2:0-Führung verspielte, führt Kocak auch auf "mangelnde Alternative" zurück.

Von Knaller erwartet der Trainer, dass er den Kampf annimmt und gut mit dem Rollentausch umgeht. "Ich stelle zwar niemandem einen Freibrief aus, aber erst mal wird Schuhen im Tor stehen", hat Kocak entschieden.

Die neue Nummer eins trat nach dem 2:2 in Kiel betont selbstbewusst auf. Er sei nicht überrascht gewesen, dass er den Vorzug erhalten habe, erklärte der 24-jährige Westerwälder, "das war mein Anspruch, darauf habe ich in der Vorbereitung hingearbeitet."

In zwei Jahren bei Hansa Rostock erwarb sich Schuhen den Ruf als einer der besten Torhüter der Dritten Liga. Fußballerisch sei er "etwas stärker" als der Rivale, bescheinigt der Trainer. Als er in der Jugend des 1.FC Köln war, traf Schuhen mit einem Abschlag direkt ins gegnerische Tor. Die ARD zeichnete den Kunstschuss als "Tor des Monats" aus.

Wenn Wolfgang Knaller, der 26 mal für Österreich im Tor stand und 705 Ligaspiele bestritt, aus Vaterliebe allzu heftig für den Sohn stritt, bremste in Marco. "Papa, lass gut sein. Ich will die Zeit in Sandhausen und in der Zweiten Liga einfach nur genießen." Doch nun ist erst mal Schluss mit Genuss.