Von Claus Weber

Heidelberg. Lange hat es gedauert, aber jetzt ist sie da, die namhafte Verstärkung für die Defensive des SV Sandhausen. Der Zweitligist bestätigte gestern, dass Matthias Zimmermann von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen wird. "Er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen können", ist Geschäftsführer Otmar Schork von den Qualitäten des 21-jährigen Pforzheimers überzeugt. Zimmermann, der von 2009 bis 2011 insgesamt 50 Zweitliga-Spiele für den Karlsruher SC bestritten hat, wechselte vor zwei Jahren an den Niederrhein, konnte sich bei den Gladbachern aber nicht durchsetzen und wurde zur Rückrunde 2013 an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Für den Bundesliga-Absteiger bestritt er 15 Erstliga-Partien, erzielte dabei einen Treffer.

Nun hat Mönchengladbach den Vertrag mit Zimmermann bis 2015 verlängert, leiht ihn aber eine Saison lang an den Hardtwald aus. "Für Matthias ist es wichtig, dass er wie zuletzt in Fürth auch in der kommenden Saison Spielpraxis auf hohem Niveau bekommt", erklärte Borussen-Sportdirektor Max Eberl, "deshalb macht die Vereinbarung mit dem SV Sandhausen für ihn und für uns Sinn."

Schork schätzt Zimmermann als sehr laufstark ein. "Er spielt sehr intensiv", sagt der Geschäftsführer. Der Neue wird am Hardtwald entweder als Rechtsverteidiger, noch wahrscheinlicher aber als "Sechser" vor der Abwehr eingesetzt. "Mit Julian Schauerte und Lukas Kübler haben wir hier mehrere Optionen", sagt Schork. Zimmermann wird bereits im nächsten Testspiel am Samstag um 17 Uhr beim Regionalligisten SV Waldhof im Stadion am Alsenweg eingesetzt. Möglicherweise kann der SVS bis dahin noch einen weiteren Neuzugang bekannt geben. Die Verhandlungen verlaufen allerdings zäher als erwartet. "Wir tun uns gerade etwas schwer", erklärte Trainer Alois Schwartz, "weil wir spät dran sind oder Spieler andere sportliche Herausforderungen suchen." Erst seit vergangenem Mittwoch steht fest, dass Sandhausen in der zweiten Liga bleiben darf.

Beim Waldhof wollen die Sandhäuser eine stärkere Vorstellung bieten als beim knappen Sieg am Mittwochabend gegen eine gute SpVgg Neckarelz. "Der Gegner war hoch motiviert und wir waren nach dem umfangreichen Training müde", entschuldigte Trainer Schwartz die vor allem vor der Pause schwache Vorstellung, bei der sich auch noch zwei Spieler verletzten: Torwart Marco Knaller zog sich eine Verhärtung zu und Florian Hübner einen Muskelfaserriss, der ihn zu einer zwei- bis dreiwöchigen Pause zwingen wird. Auch David Ulm (Muskelfaseriss) und Neuzugang Tim Kister, dessen Mittelarmbruch gestern operiert wurde, fallen vorerst aus.

Von Sonntag bis kommenden Freitag absolviert der SVS ein Trainingslager in der Sportschule Schöneck, am nächsten Mittwoch testet er um 19 Uhr auf dem Platz der SG Stupferich gegen Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg.