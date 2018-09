Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Thorsten Damm spurtet die Treppe hoch. Nach dem RNZ-Gespräch in der sonnigen Cafeteria des Olympiastützpunktes steht schon der nächste Termin an: Eine Fußballfachprüfung der Uni Heidelberg. Der 37-jährige Brühler ist ein viel beschäftigter Mann: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projektleiter der Ballschule von Professor Dr. Klaus Roth - und Co-Trainer des Zweitligisten SV Sandhausen. Auch daheim ist immer was los. Tochter Lilly Kay (5) und Sohn Luis-Vincent (4) sowie die Hunde Donut und Chocolate halten den Familienvater auf Trab. " Kirsten hält den Laden zu Hause zusammen. Sie managt das alles überragend", sagt er über seine attraktive Frau. Ob er sich auf diesem Weg bei ihr bedanken könne? Natürlich. Wenn er uns etwas aus dem Innenleben des Zweitliga-Aufsteigers verrät.

Thorsten Damm, die Namen Ihrer Kinder klingen amerikanisch.

Ich war zwei Jahre im Rahmen eines Stipendiums in den USA und habe für eine College-Mannschaft in Birmingham/Alabama Fußball gespielt. Ich hatte sogar Angebote aus der Profi-Liga. Der Wechsel zu den Dallas Burn hat sich leider zerschlagen, weil die Regelungen für Ausländer geändert wurden.

Was kann man beim Soccer in Amerika lernen?

Den Spirit. Die Amerikaner sind leidenschaftliche Kämpfer. Sport ist dort ein bisschen wie Krieg.

Dann kehren wir lieber auf die andere Seite des Atlantiks zurück. Sie haben in Schwetzingen, Rohrbach und Leimen gekickt, waren später bei den Amateuren des 1. FC Kaiserslautern, wo sie mit Tim Wiese und Miro Klose in einer Mannschaft spielten. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?

Von allen etwas. Volker Zimmermann hat als Trainer in Rohrbach großen Wert auf ein gutes Verhältnis zur Mannschaft gelegt. Da lassen sich schon einige Prozente rauskitzeln. Für Andreas Stober in Leimen war die Hierarchie wichtig. Die jüngeren Spieler haben die Tore, die älteren die Verantwortung getragen. Autorität muss allerdings durch Leistung bestätigt werden.

Sie arbeiten an der Universität Heidelberg, Sie beschäftigten sich bereits mit dem Gedanken, eine Doktorarbeit zu schreiben und Ihre Diplomarbeit zum Thema "Strategisch-taktische Analyse der Heimspiele der TSG Hoffenheim in der Saison 2004/05" haben Sie mit der Note eins abgeschlossen. Ihr Chef Gerd Dais ist dagegen eher ein Mann der Praxis. Wie passt das zusammen?

Sehr gut sogar. Wir ergänzen uns ideal. Gerd überlässt mir zum Beispiel auch die Videoanalyse. Wir sind ein eingespieltes Team: Dr. Joachim Jost und Thomas Gwechenberger, die für den Athletikbereich zuständig sind, der Psychologe Dr. Arno Schimpf, Torwarttrainer Uwe Nägele, Gerd Dais und ich. Unterschiedliche Meinungen sind gefragt. Natürlich hat der Cheftrainer das letzte Wort.

Als Sie vor zwei Jahren - nach sechs erfolgreichen Jahren als Spielertrainer in Östringen und zwei Spielzeiten in Dielheim - an den Hardtwald kamen, war Frank Leicht der Chef. Weshalb ist er gescheitert?

An seinem Anspruch. Er wollte schönen, offensiven Fußball spielen. Immer. Aber manchmal muss man den Ball auch aufs Tribünendach hauen.

Mit Pavel Dotchev wurde es nicht besser.

Pavel hat eine gute Ausstrahlung. Aber die Situation war verfahren. Am Ende ist er in blinden Aktionismus verfallen.

Dann kam Gerd Dais zurück - gerade noch rechtzeitig, um Sandhausen vor dem Abstieg zu bewahren.

Er hat nur ein paar Schalter umgelegt, aber es waren die entscheidenden. Mit Daniel Ischdonat im Tor, Marco Pischorn und Daniel Schulz als Innenverteidiger sowie Kristjan Glibo auf der Sechs standen wir defensiv besser.

Das war alles?

Nein. Es gibt Trainer, die damals eher die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hätten, wenn sie an den Hardtwald gekommen wären. Denen wäre die Kabine zu klein, die Grashalme zu lang, das Schnitzel zu fett gewesen. Die sagen, so lange die Rahmenbedingungen nicht besser sind, so lange kannst du keinen Erfolg haben. Gerd ist anders. Man merkt, dass er - in Dielheim und Lauda - auch schon im Amateurbereich gearbeitet hat. Er kann mit Unzulänglichkeiten umgehen. Er sagt zu den Spielern: Es liegt einzig an euch, ob wir Erfolg haben.

Der SV Sandhausen gilt als einer der Abstiegskandidaten in der Zweiten Liga.

Das soll uns Recht sein. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in der Tabelle drei Vereine hinter uns lassen und nicht absteigen werden.

Wer soll das sein?

Wir müssen uns sicher nicht hinter Jahn Regensburg verstecken. Ich sehe uns auf Augenhöhe mit dem VfR Aalen und unserem Auftaktgegner FSV Frankfurt. Und meistens gibt es noch eine Mannschaft, die überraschend unten reinrutscht - so wie im letzten Jahr Alemannia Aachen.

Es wird nicht reichen, Tore zu verhindern?

Es ist die Basis. Aber es ist ja nicht so, dass die Mannschaft nicht Fußball spielen will. Doch in der Zweiten Liga entscheiden die Zweikämpfe. Du musst in jeden Zweikampf gehen, als ob es der letzte des Spiels wäre.

Wie groß ist Ihr Ehrgeiz, als Cheftrainer eine höherklassige Mannschaft zu trainieren?

Da schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Ich arbeite an der Uni, habe einen Beruf als Diplom-Handelslehrer. Andererseits reizt mich der Fußball sehr. Doch das Geschäft ist schwierig. Häufig entscheidet nicht die Qualifikation, sondern Vitamin B. Du musst dich mit allen möglichen Leuten gut stellen in der Hoffnung, irgendwann mal von ihnen profitieren zu können. Dazu habe ich eigentlich wenig Lust.