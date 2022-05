"Wahnsinniger Schritt" zum Gipfel: Bayern wollen Coup

Barcelona (dpa) - Der FC Bayern fühlt sich bereit, deutsche Basketball-Geschichte zu schreiben.

"Wenn dein Team in einem Alles-oder-Nichts-Spiel so antwortet, ist die Grenze der Himmel", sagte Trainer Andrea Trinchieri nach dem Comeback der Münchner in der Viertelfinalserie gegen den großen FC Barcelona. Beim Stand von 2:2 nach vier Spielen fehlt dem FC Bayern ein Sieg, um sensationell