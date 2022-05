Mit Fahne und Grünkohl: Legende Paulding verlässt Oldenburg

Oldenburg (dpa) - Die Fahne der EWE Baskets Oldenburg wird man in Kansas City demnächst öfters im Wind flattern sehen. Bislang hisste Rickey Paulding die Flagge des Basketball-Bundesligisten immer nur dann in seinem Garten, wenn er im Sommer in den USA war.

Jetzt, nach unglaublichen 15 Jahren in Oldenburg, kehrt die Baskets-Legende dauerhaft in seine Heimat zurück. Die EWE Baskets wird