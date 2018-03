Brüssel. (momo) Jetzt gilt es: Am Samstag um 16 Uhr treffen im Heiselstadion die Rugbynationalmannschaften von Belgien und Deutschland in der Europameisterschaft aufeinander. Da bisher keiner Seite ein Sieg im laufenden Wettbewerb gelang, hat die Partie in Belgien einen vorentscheidenden Charakter, was den Klassenverbleib angeht. Während die siegreiche Mannschaft den Verbleib in der Division 1a sicher haben dürfte, geht es für die unterlegene höchstwahrscheinlich in die Abstiegsrelegation gegen den Sieger des 1b-Wettbewerbs.

Die Vorzeichen sind dabei gemischt: Während die Stimmung im deutschen Team trotz der deutlichen Niederlagen (6:85 gegen Rumänien und 0:64 gegen Georgien) gut ist, muss die Mannschaft einige Ausfälle für das Auswärtsspiel in Belgien verkraften. So kann Trainer Pablo Lemoine nicht auf die Legionäre Tim Menzel, Chris Hilsenbeck, Julius Nostadt, Maxime Oltmann, Gilles Valette und Jamie Murphy zählen. Am schwersten wiegt sicherlich der Ausfall von Erste-Reihe-Hüne Damien Tussac, dessen Halswirbelverletzung den 30-Jährigen zu einem sofortigen Karriereende zwingt.

Die kampfstarken Belgier werden mit Sicherheit um die derzeitige Situation im deutschen Rugby genauestens Bescheid wissen und alles in die Waagschale werfen, um mit einem Heimsieg den Gang in die Relegation zu vermeiden. Dennoch zeigten die Deutschen auch gegen überlegene Gegner eine tolle Moral und werden im dritten Spiel unter dem neuen Trainerteam das System weiter verinnerlicht haben. DRV-Vizepräsident Hans-Joachim Wallenwein erwartet "eine enge Partie, in der Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit den Ausschlag geben werden".

Schon am morgigen Freitag wollen die deutschen Rugbyfrauen um 19 Uhr in Waterloo den Klassenerhalt perfekt machen. Wie bei den Männern heißt der Kontrahent Belgien. Gegen Spanien war für Deutschland am Dienstag im Halbfinale nichts zu holen, die spielstarken Ibererinnen setzten sich klar mit 44:0 durch. Die Mannschaft der Trainer Marcus Trick und Alfred Jansen musste dabei acht Versuche hinnehmen und haderte etwas mit der verschlafenen Anfangsphase und zwei frühen Gegenversuchen. Der Plan, den Topfavoritinnen mit einer sicheren Defensive den Nerv zu rauben, war somit schnell hinfällig.

Auch, dass trotz guten Gelegenheiten keine eigenen Zähler gelangen, monierte Trick, sah aber auch klar, dass es am Ausgang des Spiel keine Zweifel gab: "Spanien war der bisher beste Gegner, gegen den wir je gespielt haben. Das war absolutes Topniveau und der klare Sieg verdient." Dennoch sah der Coach auch gute Aktionen seiner Akteurinnen und ist optimistisch, was das Spiel um Platz drei anbelangt: "Gegen Belgien wird das eine ganz andere Sache. Ich habe sie bei einigen Trainings und Spielen sehen können und denke, dass wir da nicht nur punkten, sondern auch klar gewinnen können und vor allem wollen."

Da sich gegen Spanien niemand ernsthaft verletzt hat, kann Trick weiter personell aus den Vollen schöpfen. Zusätzlich ist seine Mannschaft angestachelt, zu zeigen, was in ihr steckt. Mit einem besseren Start als gegen Spanien scheint alles möglich.

Frauen-Europacup, heutiger Donnerstag, 19 Uhr: Belgien - Deutschland (Waterloo).

Männer-Europacup, Samstag, 16 Uhr: Belgien - Deutschland (Brüssel).