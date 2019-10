Heidelberg. (RNZ) Kurz vor Beginn der entscheidenden Spiele in der Vorrunde der IX. Rugby-Weltmeisterschaft fliegt die U16-Auswahl des Rugby-Verbandes Baden-Württemberg (RBW) am Donnerstag nach Japan, um auf Einladung von Heidelbergs Partnerstadt Kumamoto zwei Spiele gegen japanische Auswahlen zu bestreiten.

Der deutsche Meister der Landesauswahlen spielt am Samstag gegen die Präfektur-Auswahl von Kumamoto und am Montag gegen die Insel-Auswahl von Kyushu. Am Sonntag sind die Baden-Württemberger Ehrengäste beim WM-Spiel zwischen Frankreich und Tonga, in dem die Franzosen ins Viertelfinale einziehen können.