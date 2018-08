Groß-Bieberau. (tib) Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen blicken dem Saisonstart spannungsvoll entgegen. Der amtierende DHB-Pokalsieger fährt einen Testspielsieg nach dem anderen ein. Auch wenn die Gegner bisher unterklassig waren und das Löwen-Rudel vor keine großen Aufgaben gestellt haben: Die Mannschaft von Cheftrainer Nikolaj Jacobsen nutzt die Begegnungen, um sich immer besser einzuspielen.

So auch das jüngste Aufeinandertreffen bei den MSG Falken Groß-Bieberau/Modau. Bei tropischen Temperaturen besiegten die Badener den Drittligisten mit 37:23. Noch bis zur Halbzeitpause hielten die Falken den Rückstand auf fünf Tore (16:11), in der zweiten Spielhälfte konnten sich die Gelbhemden dann aber gewohnt souverän absetzen. Erfolgreichster Werfer war Löwen-Neuzugang Jannik Kohlbacher mit sieben Toren vom Kreis - die Außen Bogdan Radivojevic und Gudjon Valur Sigurdsson sowie Spielmacher Andy Schmid trafen jeweils fünfmal.

Richtig ernst wird es für die Badener am 22. August. Dann geht es zum Auftakt um den ersten Titel der Saison: den Supercup. In Düsseldorf kommt es zum Aufeinandertreffen mit der SG Flensburg/Handewitt - am 26. August beginnt die Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe.

Löwen: Schmid 5, Lipovina 2, Sigurdsson 5, Radivojevic 5, Tollbring 4, Abutovic, Mensah 3, Fäth 2, Groetzki 1, Taleski 1, Guardiola, Petersson, Nielsen 2, Kohlbacher 7.