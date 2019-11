Von Daniel Hund

Mannheim. Lachen, sich freuen? Nach diesem Spiel fiel das den meisten Spielern der Rhein-Neckar Löwen schwer. Dabei feiern sie doch eigentlich so gern, hüpfen und tanzen, lassen es nach Siegen ordentlich krachen. Doch diesmal befand man sich eher im Grübel-Modus, schlich nach dem 33:32 (14:14)-Zittersieg gegen den TVB Stuttgart in die Katakomben. Patrick Groetzki kam als einer der ersten und sprach Klartext: „Das hätte heute nicht so knapp sein müssen“, wischte sich der Rechtsaußen den Schweiß von der Stirn, „wir selbst wollen das doch auch nicht.“

Fast entschuldigend wirkte es, als er das sagte. So, als wäre Stuttgart irgendein Drittligist, den man einfach mal so aus der Halle schießen muss. Doch was Groetzki meinte, war klar: Wieder einmal hatte man phasenweise alles im Griff, dominierte die Gäste in den ersten Minuten klar, um dann nach zwei, drei technischen Fehler völlig einzubrechen. Vielleicht Kopfsache? Groetzki verneinte nicht, wich aber aus: „Möglicherweise waren wir uns diesmal einfach zu sicher, dass wir das gegen Stuttgart so oder so schaffen würden.“

Das große Problem der Löwen: Da stand einer im Stuttgarter Kasten, der seit vielen Jahren Angst und Schrecken verbreitet, Generationen von Handballern zur Verzweiflung gebracht hat. Sein Name: Jogi Bitter, 37, Weltmeister von 2007, 2,05 Meter groß. Immer wieder scheiterten die Gelben am blonden Riesen. Von außen, aus der Mitte, in Eins-gegen-Eins-Situationen. Und das spiegelte sich im Ergebnis wider. Nach 18 Minuten leuchtete ein 7:9 vom Videowürfel in der SAP Arena.

Ein Zwischenstand, der Löwen-Trainer Kristjan Andresson zum Handeln zwang. Auszeit. Eine Minute diskutieren, überlegen wie man es besser machen kann. Ausbaufähig waren anfangs vor allem die Pässe auf Kreisbrecher Jannik Kohlbacher. Die waren diesmal wenig tödlich, landeten immer wieder bei den Schwabenpfeilen, die blitzschnell zu den Gegenstößen ausschwärmten, die so quasi zum Tore werfen eingeladen wurden. Dass es in der Endabrechnung dann überhaupt zum Sieg reichte, hatte viel mit Andy Schmid (10 Tore) und Kohlbacher (8) zu tun. Beide brannten nach der Pause ein Offensiv-Feuerwerk ab.

Dennoch: 60 Minuten souverän, mit Vollgas zum Sieg? Nicht in dieser Saison, (noch) nicht unter Andresson. Die Leichtigkeit fehlt. War allerdings eigentlich auch schon in der Vorsaison unter Erfolgscoach Nikolaj Jacobsen wie weggeblasen. Das macht nachdenklich, irritiert, wenn man sieht, welche Ausnahmekönner auf dem Spielberichtsbogen stehen. Auch Lars Lamadé, Aufsichtsratsmitglied und Ex-Meister-Manager der Löwen, scheint das zu beschäftigen. Nicht nur einmal schlug er gestern die Arme über dem Kopf zusammen, während er oben auf einem Logen-Balkon mitfieberte.

Später begab sich sein Personal in den Katakomben auf Spurensuche, fahndete nach dem eigenen Selbstverständnis. Andreas Palicka, der Löwen-Keeper, zum Beispiel. Immer wieder betonte er, dass er mit den beiden Punkten zufrieden sei. Doch Gestik und Mimik passten nicht zu seinen Worten. Ein, zwei bohrende Fragen später legte er dann den Finger in die Wunde. „Palle“, der Nachdenkliche: „Wir schaffen es momentan noch nicht, dass wir als ganzes Team funktionieren. Mal sind die Torhüter gut, mal der Angriff.“

Zusammen stark sein, zeitgleich auf allen Positionen, das ist es, woran gearbeitet werden muss. Das weiß auch Andresson und der hat einen Plan: „Ich hoffe jetzt auf eine gute Trainingswoche, denn teilweise machen wir noch extreme Fehler.“

Löwen: Schmid 10, Gensheimer 6/2, Lagarde 2, Mensah Larsen 4, Petersson 2, Nielsen 1, Kohlbacher 8.

Stuttgart: Häfner 4, Weiß, 1, Faluvegi 2, Lönn 5, Röthlisberger 1, Zieker 6/4, Peshevski 3, Schmidt 5, Wieling 5.

Stenogramm: 4:1, 5:6, 8:10, 13.11, 14:14 (Halbzeit), 17:15, 24:22, 29:25, 29:28, 31:30, 33:30, 33:32 (Endstand).