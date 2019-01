Von Michael Wilkening

Berlin. Andy Schmid saß vor dem Fernseher und war gefesselt vom ersten echten Topspiel der Handball-Weltmeisterschaft, in dem sich Gastgeber Deutschland und Titelverteidiger Frankreich bis zur letzten Sekunde ein spannendes Duell (25:25) lieferten. Live wird der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen erst in Hamburg zum Halbfinale in der Halle sein, noch erholt sich der fünfmalige MVP der Bundesliga im Urlaub von den Strapazen der ersten Saisonhälfte. Schmid ist sich sicher, dass er in Hamburg die deutsche Mannschaft sehen wird. Der Heimvorteil wiegt so schwer, dass er der Mannschaft von Christian Prokop sogar den Titelgewinn zutraut.

Andy Schmid, nach den Eindrücken des Frankreich-Spiels: Kann Deutschland Weltmeister werden?

Ja, davon bin ich überzeugt. Der Heimvorteil wird die Mannschaft ins Finale tragen, da bin ich mir fast sicher.

Aber es warten auf einem möglichen Weg dorthin noch viele Stolpersteine …

Ja, natürlich. Rein von der Papierform her wäre Deutschland vielleicht die Nummer fünf oder sechs, aber dieser Vorteil, in der eigenen Halle zu spielen, wiegt schwer. Die Deutschen machen es zudem sehr geschickt, sie nehmen mit ihrer Spielweise die Leute mit. Es wird sehr schwer sein, sie zu schlagen. Da muss der Gegner schon einen überragenden Tag erwischen.

Herausragend war die Dramatik im Giganten-Duell zwischen Deutschland und Frankreich, dem ersten Höhepunkt dieser WM.

Ja, absolut. Das Unentschieden fand ich gerecht, auch wenn es für die Deutschen natürlich extrem bitter war. Aber ganz allgemein: Wer dieses Spiel gesehen, diese Emotionen und diesen harten aber fairen Kampf am Fernsehschirm miterlebt hat und kein Fan des Handballs wird, hat keine Liebe für den Sport im Allgemeinen. Die Begeisterung sprang ja quasi durch den Bildschirm. Ganz ehrlich, ich würde mir einen kleinen Zeh abschneiden, wenn ich eine Heim-WM in Deutschland spielen könnte.

Dafür sind Sie einige Kilometer zu weit südlich in der Schweiz zur Welt gekommen. Deutschland muss ohne Andy Schmid auskommen. Was sorgt neben der Begeisterung dafür, dass das deutsche Team aus Ihrer Sicht das Finale erreicht?

So wie ich es aus der Ferne beurteilen kann, hat Christian Prokop der Mannschaft alte Tugenden wiedergegeben, die dieses Team 2016 erfolgreich gemacht hat. Er gibt den Spielern jetzt mehr Vertrauen und Verantwortung, das zahlt sich aus. Es gibt ein Korsett innerhalb der Mannschaft mit dem Innenblock Pekeler/Wiencek und dahinter Andreas Wolff. Es war wichtig, dass der Bundestrainer sich vor dem Turnier für eine klare Nummer eins ausgesprochen hat. Uwe Gensheimer ist als Kapitän ebenfalls sehr wichtig, er ist eben Weltklasse.

Wer trägt die deutsche Mannschaft?

Uwe Gensheimer zeigt eine Topleistung, er wirkt sehr fokussiert und zeigt, wie stark er ist. Für mich ist Hendrik Pekeler aber der wichtigste Spieler, weil er in der Abwehr so viel leistet und den Ton angibt, vorne ist er ebenfalls stark. Pekeler ist der Anführer.

Pekeler und seine Kollegen entfachen eine gerade eine Euphorie im Land, wie nehmen Sie das wahr?

Diese WM ist eine riesige Chance für Deutschland und die Bundesliga. In den zurückliegenden Jahren stagnierte der Handball in der Liga ja ein bisschen, jetzt wird er einen riesigen Pusch bekommen. Die entscheidenden Leute haben einen tollen Job gemacht.

DHB-Vizepräsident Bob Hanning, hat modischen Eindruck hinterlassen, indem er Aufmerksamkeit durch extravagante Pullover erzeugt hat …

Bob Hanning ist, ganz unabhängig von der Pulloverwahl, für den Handball in Deutschland unersetzlich.