Von Daniel Hund

Magdeburg. Die Vorzeichen waren nicht gut. Sorgenfalten machten sich breit, wenn man Nikolaj Jacobsen auf das Auswärtsspiel beim SC Magdeburg angesprochen hatte. Der eigene Kader ausgedünnt und der Gegner mit einem bislang famosen Jahr 2019. Selbst in Kiel jubelte der SCM über zwei wichtige Punkte. Gestern feierten nun die anderen, die Löwen. Mit 32:29 (17:14) gewannen die Gelben vor 6600 Zuschauern. "Wir hatten den besseren Torhüter, haben dazu vorne cleverer und geduldiger gespielt. Dabei hatten wir auch eine überwiegend gute Wurfquote", freute sich Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen über den Coup in der Fremde. Der macht sich übrigens auch in der Tabelle bezahlt: Durch den Sieg zogen die Löwen wieder an Magdeburg vorbei und sind Dritter.

Zuletzt hatte Jacobsen im RNZ-Gespräch mal gesagt, dass die Löwen mit Spaß in den Saisonendspurt gehen wollen. Gestern gab es davon mal eine Kostprobe: Ganz stark war’s, was die Badener bei den Gladiators zeigten. Man glänze im Kollektiv, lief Tempo-Gegenstöße wie zu besten Zeiten. Und ganz wichtig: Es blieb nicht alles an Spielmacher Andy Schmid hängen. Der Schweizer traf genau wie Gudjon Valur Sigurdsson sechsmal, Patrick Groetzki und Mads Mensah Larsen ließen es fünfmal krachen, während Abwehrchef Gedeon Guardiola es auf beachtliche vier Treffer brachte.

Und dann war da noch einer, der gar nicht traf, aber trotzdem der Hauptdarsteller war. Gemeint ist Keeper Mikael Appelgren, der eine Glanzparade nach der anderen zeigte.

Magdeburg: Damgaard 11, O’Sullivan 6, Musche 5/5, Pettersson 4/1, Bezjak 2, Green 1.

Löwen: Schmid 6/3, Sigurdsson 6, Groetzki 5, Larsen 5, Guardiola 4, Kohlbacher 3, Fäth 1, Lipovina 1, Taleski 1.

Spielfilm: 2:2, 5:2, 5:6, 7:6, 7:10, 9:14, 10:15, 12:15, 14:17 (Halbzeit), 14:18, 17:18, 17:21, 18:21, 18:22, 20:25, 22:27, 24:29, 29:32 (Endstand).