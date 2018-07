Hofweier. (tib) Auch von tropischen Temperaturen lässt sich der amtierende DHB-Pokalsieger nicht aus der Ruhe bringen. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben das nächste Testspiel beim HGW Hofweier überdeutlich mit 52:16 (6:27) gewonnen.

Das Freundschaftsspiel beim Südbaden-Ligisten war mal wieder ein lockeres Schaulaufen der Mannschaft von Nikolaj Jacobsen. Aufgrund des 90-jährigen Jubiläums des HGW Hofweier gastierte das Starensemble in der kleinen - natürlich ausverkauften - Hohberghalle.

Auf den ersten Treffer der Hausherren mussten sich die Fans aber etwas gedulden: Nach einer 10:0-Löwenführung fiel nach zwölf Minuten das erste Tor für den HGW. Zur Halbzeit führten die Badener dann bereits standesgemäß mit 27:6.

Am Ende konnte sich Rechtsaußen Patrick Groetzki mit neun Treffern am häufigsten in die Torschützenliste eintragen. Auch die Neuzugänge Ilja Abutovic, Vladan Lipovina, Jesper Nielsen und Jannik Kohlbacher konnten ihr Können unter Beweis stellen. Nur auf Steffen Fäth mussten die Gelbhemden - wie schon in Düsseldorf - wegen Aduktorenproblemen verzichten.

Löwen: Appelgren, Palicka - Schmid 3, Lipovina 3, Sigurdsson 7, Radivojevic 4, Tollbring 6, Abutovic, Groetzki 9, Taleski 5, Guardiola 1, Petersson 1, Nielsen 6, Kohlbacher 6, Trost 1.