Von Daniel Hund

Heidelberg. Mal einen schlechten Tag haben, mal nicht die Leistung abrufen können, die normalerweise selbstverständlich ist. Genau, das ist menschlich. Passiert! Doch was den Handballern der Rhein-Neckar Löwen da in der Vorweihnachtszeit beim TBV Lemgo passiert ist, war schon deutlich mehr: Die 25:30-Pleite hatte etwas von einer Blamage, von einem Desaster in zwei Akten. Gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung sprachen aufgebrachte Leser danach gar von Arbeitsverweigerung, was man so natürlich nicht stehen lassen kann.

Bedient waren auch die, die es verbockt hatten. Patrick Groetzki, der rechte Flügelmann der Badener, damals im Kabinengang der Arena Lemgo zur RNZ: "Bei allem Respekt vor dem Gegner, der ja auch noch stark ersatzgeschwächt war, aber das, was wir hier heute gezeigt haben, war peinlich." Und weiter: "Wir sind von unseren eigenen Ansprüchen meilenweit entfernt."

Doch der Spielplan meint es gut mit den Löwen. Schon am Donnerstag können sie sich revanchieren. Um 19 Uhr kreuzt der TBV zum Rückspiel in der SAP Arena auf. Klar ist: Erreichen die Gelben nur halbwegs Normalform, wird für die Ostwestfalen nichts zu holen sein.

Mut macht aus Löwen-Sicht der jüngste Erfolg in Dänemark. Trotz sechs Ausfällen zeigte die Mannschaft von Trainer Kristjan Andresson beim 35:27-Sieg in Holstebro eine gute Leistung, die wohl beste im Jahr 2020.

Spektakuläre Szenen en masse und ein deutlicher Löwen-Sieg! Die DAZN-Highlights unseres zweiten EHF-Cup-Gruppenspiels in Holstebro:#1team1ziel #TTHRNLhttps://t.co/VGWczyYUEg — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) February 16, 2020

Wenngleich die Bundesliga natürlich eine ganz andere Hausnummer als der EHF-Pokal ist.

Das weiß auch Andy Schmid. Der Spielmacher des Ex-Meisters hebt aber das Positive hervor: "Wir sind als Mannschaft eng zusammengestanden. Jeder hat noch einmal mehr Verantwortung übernommen."

Anstrengend war der Trip nach Holstebro noch dazu. Vor allem die Rückreise zog sich wie Kaugummi. Schlechtes Wetter sorgte dafür, dass der Rückflug gestrichen wurde. Alternativ-Flüge? Nicht am Flughafen nahe Holstebro. Die Lösung: In vier kurzerhand angemieteten Pkws ging es auf eigene Faust ins 266 Kilometer entfernte Kopenhagen und von dort aus mit dem Flieger zurück in die Heimat.

Stress pur, der mittlerweile aber wieder verflogen ist. Der Trainingsalltag in der Kronauer Halle hat die Löwen wieder. Und die hoffen auf Verstärkung, auf die Rückkehr einiger Leistungsträger. Bei Uwe Gensheimer, den in Wetzlar und Holstebro eine Grippe außer Gefecht gesetzt hatte, deutet vieles auf einen Einsatz gegen Lemgo hin. Abwehr-Koloss Ilija Abutovic wartet – stand gestern Nachmittag – noch immer auf die Geburt seines Kindes. Jesper Nielsen, Steffen Fäth und Romain Lagarde plagen sich nach wie vor mit ihren Verletzungen herum.

Wieder auflaufen kann hingegen Neuzugang Ymir Örn Gislason. Im EHF-Pokal fehlte ihm die Spielberechtigung, in der Bundesliga hat er sie. Was er kann, zeigte er bereits in Wetzlar: Schnelle Beine, ein gutes Stellungsspiel und viel Herz – am Isländer dürften die Löwen noch viel Freude haben.

Genau wie die Zuschauer gegen Lemgo. Und an die appelliert Schmid nochmals ganz gezielt: "Ich hoffe und gehe davon aus, dass uns die Fans weiter den Rücken stärken. Denn man kann und muss nicht nur in den guten Zeiten zusammenstehen, sondern auch in den harten."