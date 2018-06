Mannheim. (dpa-lsw) Kristian Andresson soll ab Sommer 2019 neuer Trainer des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen werden. Der schwedische Nationalcoach würde damit Nachfolger von Nikolaj Jacobsen. Andresson soll in Kürze vorgestellt werden und einen Dreijahresvertrag beim Pokalsieger erhalten.

Zumindest bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio soll der 37-Jährige in einer Doppelfunktion die Löwen und die Schweden-Auswahl betreuen. Als Spieler hatte Andresson für die isländische Auswahl 13 Länderspiele absolviert und an den Sommer-Spielen 2004 teilgenommen. 2005 beendete er nach einer erneuten Knieverletzung seine Karriere.

Die Löwen hatten unter dem Dänen Nikolaj Jacobsen, dessen Vertrag bis Sommer 2019 läuft, in einem Herzschlagfinale ihren sicher geglaubten dritten deutschen Meistertitel in Serie noch an die SG Flensburg-Handewitt verloren.

Die Mannheimer holten zwar in dieser Saison erstmals den DHB-Pokal, verspielten dann aber im Saisonendspurt der Meisterschaft noch die entscheidenden Punkte.