Heidelberg. (tib) Der Abgang von Gedeon Guardiola hat viele Menschen traurig gemacht. Klar, die Fans der Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben die sportliche Leistung des Abwehrriesen und auch die Art und Weise, wie er sich den Zuschauern gegenüber verhalten hat, sehr geschätzt – vor allem aber liebten sie es, nach jedem Tor des Spaniers nicht nur seinen Nachnamen, sondern auch ein kräftiges "olé" durch die Halle zu schmettern. Mit dem Saisonabbruch im März verließ mit Guardiola der letzte spanische Legionär den Bundesligisten. Und damit ging auch das "olé".

Am Freitag dann die positive Nachricht für alle Torero-Fans. Die Löwen verpflichten zwar nicht Guardiola, aber dafür einen anderen alten Bekannten. Kreisläufer-Koloss Rafael Baena kehrt von seinem Heimatverein BM Los Dólmenes aus der spanischen zweiten Liga an seine alte Wirkungsstätte zurück. "Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen", wird Baena in der Meldung zitiert: "Ich hatte meine beste Zeit als Spieler im Trikot der Löwen und freue mich, dass ich der Mannschaft nun noch einmal helfen kann."

Auch wenn die Löwen Baena nicht aufgrund seiner Nationalität verpflichtet haben, sondern weil mit Jannik Kohlbacher und Jesper Nielsen zwei von drei Kreisläufern langfristig ausfallen und die Belastung für den verbleibenden Ymir Örn Gislason sonst zu groß gewesen wäre, wird der Spanier der Mannschaft von Trainer Martin Schwalb gut tun. Das 37-jährige Kraftpaket war schon von 2015 bis 2018 in der Bundesliga dafür bekannt, am Kreis bei den Löwen eine Waffe zu sein. Kurzum: Hatte Baena den Ball, war er – auch von zwei Gegenspielern – nicht zu halten.

Auf Instagram meldete er sich persönlich bei den Löwen-Fans: "Wir sehen uns bald in der SAP Arena." Da könnte er schon am Dienstag, wenn man im Quali-Rückspiel der EHF European League gegen Holstebro um den Einzug in die Gruppenphase kämpft, eingesetzt werden. Zuschauer dürfen aber keine kommen.

Es wird also noch etwas dauern, bis wieder ein kräftiges "olé" durch die SAP Arena schallt. Die Vorfreude der Fans ist aber sicher schon groß.