Von Daniel Hund

Heidelberg. "Das ist extrem bitter. Denn er ist einer der Spieler, die für uns nicht zu ersetzen sind." Nikolaj Jacobsen, der Trainer der Rhein-Neckar Löwen, wirkt nachdenklich, als er das sagt. Nicht verzweifelt, aber schwer getroffen.

Um wen es geht? Um Alexander Petersson, 38, natürlich. Der Isländer die Nummer eins im rechten Löwen-Rückraum, ein Linkshänder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten.

Zeigen kann er die in dieser Saison nicht mehr. Es geschah beim Warm-up vor dem Flensburg-Spiel, nur ein paar Minuten vor Spielbeginn. Zunächst war da ein Stechen in der Achillessehne, später dann die niederschmetternde Diagnose: Der Linkshänder hat sich eine Faserläsion der Achillessehne sowie einen Muskelfaserriss im Wadenbeinmuskel zugezogen.

Hört sich übel an - ist es auch: "Alex wird in dieser Saison nicht mehr spielen", sagt Jacobsen, "vielleicht hätte es für die letzten Partien noch reichen können. Da es für uns aber um nichts mehr geht, soll er sich lieber auskurieren."

Heißt im Klartext: Für das Gastspiel in Magdeburg am Sonntag um 16 Uhr muss improvisiert werden. Taktikfuchs Jacobsen ist gefordert. Klar ist: Neben Vladan Lipovina, der in der Abwehr keine Alternative ist, muss noch eine andere Lösung her.

Auch Schmid angeschlagen

Und Jacobsen arbeitet sogar an mehreren: So könnten im rechten Rückraum die Rechtshänder Mads Mensah Larsen und Steffen Fäth sowie Rechtsaußen Patrick Groetzki auflaufen. "Der Vorteil im Vergleich zum Flensburg-Spiel ist, dass wir ausreichend Zeit haben, um zu reagieren", erklärt Jacobsen, "und wer weiß, vielleicht können wir Magdeburg ja etwas überraschen."

Wäre schön, die Realität sieht aber wohl anders aus. Denn der rechte Rückraum ist nicht die einzige Baustelle. Mit Spielmacher Andy Schmid und Abwehrchef Gedeon Guardiola werden zwei weitere Schlüsselspieler nur unter Schmerzen auflaufen können. Beide plagen sich mit Problemen an der Achillessehne herum. Jacobsen: "Dass sie auflaufen werden, ist klar. Aber die Vorzeichen sind nicht gut: Beide konnten bis Donnerstag nicht trainieren."

Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis man den letzten Tiefschlag, dieses 23:26 gegen Flensburg, verdaut hatte? "Das haben wir recht schnell abgehakt", zuckt Jacobsen mit den Schultern, "das musst du aber auch, schließlich geht es sofort mit dem nächsten Spiel weiter." Wobei das nur die halbe Wahrheit ist, denn eines wurmt den Dänen immer noch. Gemeint ist die Zwei-Minuten-Strafe gegen Ilija Abutovic. "Da kämpfen wir uns gerade auf 20:20 heran und dann das. Durch diese unberechtigte Zeitstrafe ging es dann wieder in die andere Richtung."