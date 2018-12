Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist mal wieder eines dieser Spiele, in denen eine durchschnittliche Leistung nicht reichen wird. Das Optimum ist gefragt. Eine Topleistung im Topspiel: Am Donnerstag ab 19 Uhr geht’s in der Mannheimer SAP Arena um viel - verdammt viel. Der SC Magdeburg kommt in die Höhle der Löwen. Sechs Minuspunkte haben die "Gladiators" im Gepäck, bei den Rhein-Neckar Löwen haben sich bislang fünf angehäuft.

Soll der Meistertraum am späten Donnerstagabend nicht schon ausgeträumt sein, gilt also für beide: verlieren verboten! Andernfalls braucht man für die noch verlustpunktfreien Flensburger endgültig ein Fernglas. "Es ist wirklich schwierig, denn die verlieren ja nie", lächelt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen leicht gequält.

Und weiter: "Wenn wir noch eine kleine Chance auf die Meisterschaft haben möchten, müssen wir am Donnerstag gewinnen, das ist ganz klar." Der Däne redet also Klartext, macht das, was er eigentlich immer macht.

Doch die Vorzeichen sind nicht die schlechtesten. Denn auch der Traditionsverein aus dem "Wilden Osten" hat zuletzt geschwächelt. Dem 27:34 im EHF-Cup in Porto folgte eine überraschende 28:29-Heimpleite gegen Göppingen. "Davor", holt Jacobsen tief Luft, "davor war Magdeburg für mich die Mannschaft in der Bundesliga, die den schönsten Handball gespielt hat."

Schön, weil unglaublich schnell. Der Ball lief wie am Schnürchen durch die Magdeburger Reihen. Als Gegner fühlte man sich phasenweise wie in einem falschen Film, gefangen in einem Karussell, das gar nicht mehr aufhören wollte, sich zu drehen.

Ob in der SAP Arena eine ähnliche SCM-Gala droht? Unwahrscheinlich. Denn Magdeburgs Pech ist das Glück der Löwen. Bei den Gästen werden wichtige Spieler fehlen. Spieler, die an einem guten Tag jede Mannschaft auf der Welt in Verlegenheit bringen können. Besonders schwer wiegt der Ausfall von Christian O‘Sullivan, 27. Der Norweger befindet sich derzeit in der Heimat, wartet auf einen OP-Termin für seinen kaputten Außenmeniskus im linken Knie. Eine Pause von mehreren Monaten droht. Piotr Chrapkowski, 30, muss ebenfalls pausieren.

Der Pole, der in der Abwehr eine ganz wichtige Stütze ist, plagt sich mit einem Muskelfaserriss herum. "Das sind natürlich wichtige Leute für Magdeburg", sagt Jacobsen, "aber sie haben eben auch noch andere sehr gute Spieler in ihrer Mannschaft." Michael Damgaard, 28, zum Beispiel. Gerade gegen die Löwen hatte der Däne schon häufiger einen Sahnetag. Jacobsen über seinen Landsmann: "Michael ist einer, der an einem guten Tag immer für acht Tore gut ist."

So einen haben die Löwen aber auch. Nämlich Andy Schmid, 35. Und der scheint sein kleines Tief überwunden zu haben. Am Samstag erlegte er Kristianstad in der Champions League fast im Alleingang. Zehn Tore und unzählige Zuckerpässe schüttelte er aus dem Arm. "Andy ist wieder zurück auf dem Weg zu seiner Normalform und das tut gut. Denn das macht es für uns alle leichter", unterstreicht Jacobsen die Bedeutung seines Kapitäns.

Weniger erfreulich: Hinter den Einsätzen von Patrick Groetzki (Bauchmuskel-Zerrung) und Mads Mensah Larsen (Knieprobleme) stehen noch Fragezeichen.