Von Daniel Hund

Mannheim. Da stand er und lächelte. Jesper Nielsen, 30, grinste, als hätten er und seine Rhein-Neckar Löwen gerade einen Mega-Big-Point im Titelrennen eingefahren. Kiel oder Flensburg geschlagen. Doch genau das war nicht der Fall. Das 32:28 gegen die HSG Nordhorn-Lingen war zäh. Ein Arbeitssieg.

Aber die gute Laune des Schweden hatte ohnehin einen anderen Grund. Gedanklich war er nämlich schon abgedriftet, ein paar Kilometer weiter in der Ludwigshafener Eberthalle. Dort hatte Flensburg weniger Glück, strauchelte zeitgleich mit 23:25 bei den Eulen. "Wir haben die Schlussphase am Liveticker in der Kabine verfolgt", verrät Nielsen der RNZ mit ernster Miene.

Und die bohrte nach: Für euch ist das ein ganz gutes Ergebnis, oder? "Das kann man so ausdrücken", lachte Nielsen, ehe die Mundwinkel wie auf Knopfdruck wieder nach unten gingen: "Doch wir tun gut daran, wenn wir auf uns schauen. Nur auf uns."

Widersprechen kann man ihm da nicht. Denn Nordhorn-Sieg hin oder her, von den eigenen Ansprüchen sind die Gelben noch immer meilenweit entfernt. Es passt nicht viel im Winter 2019. Die Verunsicherung ist groß, der Frust riesig. "Uns fehlt die Leichtigkeit, die Überzeugung", grübelt Andy Schmid, 36, "dieses Spiel war die Fortführung der letzten drei, vier Monate."

Das Kuriose daran: Obwohl die Löwen bereits zehn Minuspunkte angehäuft haben, sind sie noch im Meisterrennen. Denn eine ganze Liga spielt verrückt. Straucheln ist bei den Topteams schwer in Mode. Schmid sagt es so: "Wir müssen in den letzten beiden Spielen vor der Pause alles reinwerfen. Gewinnen wir die, sind wir weiter ganz vorne mit dabei."

Topspiel kurz vor Weihnachten! Wir empfangen die SG Flensburg-Handewitt in der ausverkauften SAP Arena. Zeit für eure Tipps: Wie geht's aus?

Twittert euren Ergebnistipp bis Spielbeginn mit #Loewentipp und gewinnt mit etwas Glück ein Löwen-Trikot. Viel Glück!#1team1ziel #RNLSGF pic.twitter.com/3vmfby0hrh — Rhein-Neckar Löwen (@RNLoewen) December 20, 2019

Doch die haben es in sich: Am Samstag ab 20.30 Uhr kommt Flensburg, während es am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Bergischen HC geht. Richtig, zwei Gegner, die man erst einmal schlagen muss, und gegen die so ziemlich alles besser werden sollte als zuletzt. Die Abwehr, der Angriff – beide Mannschaftsteile gleichen derzeit einer Großbaustelle. Jeder ist gefordert – selbst die Verantwortlichen. Andreas Palicka: "Wir müssen alle geschlossen zusammenstehen, jeder im Verein muss viel arbeiten, sonst wird das gar nichts mehr." Sagte es und dampfte ab. Genervt sah er aus, der Keeper. Gereizt ohne Ende.

Am Samstag wird "Palle" aber sicher wieder voll da sein, um mit vielen Paraden das nächste Happy End ansteuern zu können. Wenngleich Flensburg nicht Nordhorn ist. Es geht gegen den zweimaligen Meister, die Vorzeigemannschaft der letzten beiden Jahre. Doch auch bei den Nordlichtern ist der Glanz verblasst. Ist es vielleicht sogar ein Vorteil, dass Flensburg im Vorfeld bei den Eulen ausgerutscht ist? "Das glaube ich nicht", sagt Patrick Groetzki, 30, "ein Topspiel ist wieder eine völlig andere Sache, die laufen in der Regel sehr knapp ab."

Wollen die Löwen gewinnen, muss sich laut dem Rechtsaußen vor allem eins ändern: das eigene Rückzugsverhalten. "Das dauert bei uns zu lange und Flensburg läuft sehr gute Gegenstöße." Er selbst dürfte mit Wut im Bauch auf die Platte stürmen: Bundestrainer Christian Prokop hat ihn aus dem EM-Kader gestrichten. Eine Entscheidung, die man akzeptieren muss, die aber trotzdem einen Beigeschmack hat: Groetzki war in den letzten Wochen einer der wenigen Lichtblicke bei den Löwen.