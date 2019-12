Von Tillmann Bauer

Düsseldorf. Als Mikael Appelgren am Donnerstagabend die große, graue Tür aufschob und aus dem Düsseldorfer ISS Dome in die Winterkälte trat, starrten ihn erst einmal viele Kinderaugen an. Es hatten sich einige Handball-Fans vor dem Hinterausgang der Halle versammelt, in der Hoffnung, noch ein Autogramm von oder ein Selfie mit einem ihrer Vorbilder von den Rhein-Neckar Löwen abstauben zu können. Appelgren, der im Tor der Badener einen Sahnetag erwischt hatte, erfüllte einige dieser Wünsche, während er die wenigen Meter von der Arena zum davor geparkten Mannschaftsbus zurücklegte – auch weil er gerade mit den Löwen das letzte Bundesliga-Spiel des Jahres beim Bergischen HC mit 29:26 gewonnen hatte, war seine Laune dementsprechend gut.

"Hoch und runter"

"Das war auf jeden Fall sehr erleichternd", sagte Appelgren. Der schwedische Schlussmann, den seine Kollegen nur liebevoll "Apfel" rufen, hatte den Weihnachtsbraten offenbar sehr gut verdaut, schließlich war er sehr flink auf den Beinen, sehr agil zwischen den Pfosten und auch im Kopf hellwach, was zur Folge hatte, dass die Bergischen Löwen große Mühe hatten, ihn zu überwinden. Am Ende konnte man hinter Appelgrens Namen in der Spielstatistik eine Quote von 34 Prozent gehaltenen Würfen finden. "Nach den vergangenen Spielen war das wirklich ein Pflichtsieg für uns. Wenn man sich die Tabelle ansieht, dann muss man froh sein, dass wir noch oben dabei sind", sagte der Torhüter mit den blonden, langen Haaren.

Was er damit meinte, war leicht herauszulesen. Dass man keine gute, sondern eine ausbaufähige Halbserie gespielt und mittlerweile zwölf Minuspunkte auf dem Konto hat, wollte Appelgren überhaupt nicht schönreden, er wies aber darauf hin, dass auch die Konkurrenz Federn lasse. Nach der überraschenden Pleite des Meisterschaftsfavoriten Kiel gegen Wetzlar mühte sich der Titelanwärter aus dem Norden am Donnerstag zu einem knappen Auswärtssieg in Göppingen. Und so sind es lediglich vier Minuspunkte weniger, die der Tabellenführer mit in die bundesligafreie Zeit während der Europameisterschaft im Januar nimmt. Die Löwen-Meisterschaft ist also noch drin?

"Auf jeden Fall", sagte Appelgren. Er ist für seinen Optimismus und seinen Frohsinn bekannt, also lachte er, erwähnte die vielen Spiele, die noch zu absolvieren seien und den geringen Abstand zur Spitze, der noch alle Möglichkeiten offen lasse. Und trotz der riesigen Energie, die "Apfel" in diesem Moment ausstrahlte, blieb er realistisch: "Man muss schon sagen, dass wir in den vergangenen Jahren gefühlt immer eine starke Abwehr gestellt haben und zudem kreativ im Angriff agiert haben – in diesem Jahr geht es noch sehr viel hoch und runter." Vor der Winterpause zeigte die Kurve also zunächst wieder nach oben.

Dass diese Achterbahnfahrt, wie man die Hinrunde deshalb durchaus bezeichnen kann, auch an Kristjan Andresson, Appelgrens Klub- und Nationalmannschaftstrainer, nicht spurlos vorbeigegangen ist, gab der Coach kurz nach dem Spiel zu. "Das ist glaube ich für jeden Trainer schwer, der neu in die Bundesliga kommt", sagte er. Auch dem Vorschlag von Spielmacher Andy Schmid, sich nach der Europameisterschaft noch einmal zusammenzusetzen und einen genauen Plan für die Rückrunde auszutüfteln, stimmte er zu: "Ja, natürlich, mit zwölf Minuspunkten sind wir nicht zufrieden. Wir müssen im Januar reden und herausfinden, welche Mannschaft wir sind."

Nun sollte man zunächst schauen, dass alle EM-Fahrer das anstehende Turnier in Österreich, Schweden und Norwegen unfallfrei überstehen und darauf hoffen, dass dort gehörig Selbstvertrauen gesammelt wird. Und wer weiß, vielleicht kehrt ja der eine oder andere Löwe mit einer Medaille oder sogar dem Pokal zurück nach Kronau. Vielleicht ja sogar Kristjan Andresson.