Von Tillmann Bauer

Mannheim. Wenn es mal zwischenzeitlich schwierig werden sollte, mahnte Nikolaj Jacobsen noch vor dem Anpfiff, dann "hoffe ich auf die Unterstützung unserer Fans". Der Cheftrainer der Rhein-Neckar Löwen wusste, dass das erste Heimspiel nach dem Triumph im DHB-Pokal kein Selbstläufer werden würde. Sehr nervös sei er gewesen. Richtiges Training fand kaum statt. Zu viele angeschlagene Spieler machten das unmöglich. "Ein bisschen Fußball, ein bisschen Werfen. Mehr war nicht drin", so Jacobsen. Und trotzdem: Schwierig wurde es nur kurz. Nach einer Viertelstunde verwandelte sich die SAP Arena zum Tollhaus. Die Löwen ließen gestern Abend einmal mehr die Muskeln spielen, schickten den SC Magdeburg im Spitzenspiel mit 34:29 nach Hause und steuern bedingungslos auf die dritte Meisterschaft zu. Eine Demonstration der Stärke.

Die Magdeburger reisten mit Wut im Bauch nach Mannheim. Zu sehr schmerzte noch die Niederlage am vergangenen Samstag im DHB-Pokal-Halbfinale. Und die Voraussetzungen für SCM-Coach Bennet Wiegert waren keineswegs optimal. Leistungsträger Matthias Musche reiste zwar an, war auch auf dem Spielberichtsbogen zu finden - auf dem Feld aber nicht. Eine Fersenprellung setzte den Nationalspieler außer Gefecht. Dafür bekam Youngster Lukas Mertens auf Linksaußen seine Chance. Aber auch für ihn war verletzungsbedingt nach bereits zehn Minuten Feierabend.

Dennoch, der Tabellendritte machte seine Sache in der Anfangsphase gut. Christian O’Sullivan und Marko Bezjak trafen nach Belieben aus der zweiten Reihe. "Das hat uns sehr weh getan, wir sind nicht gut ins Spiel gekommen", stimmte Jacobsen zu. Mikael Appelgren, beim Final Four noch in überragender Verfassung, bekam keine Hand an den klebrigen Harzball.

Matchwinner Palicka

Es dauerte aber trotzdem nicht lange, bis der deutsche Meister deutlich machte, dass der Pokalsieg kein Zufall war. Allen voran war die schwedische Delegation zur Stelle: Andreas Palicka erwischte mal wieder einen Sahnetag, Kim Ekdahl du Rietz war von der SC-Deckung nicht zu halten und auch Linksaußen Jerry Tollbring zeigte eine starke Vorstellung. Gibt es eigentlich einen Tag, an dem keiner der beiden Torhüter eine weltklasse Leistung abruft? "Naja, deshalb sind wir ja zu zweit", scherzte Matchwinner Palicka kurz nach Spielende. Recht hat er. Zwei, drei Magdeburger Fehlwürfe nutze man eiskalt aus, so ging es mit einem 18:14 in die Halbzeit.

Die von Jacobsen angekündigte schwierige Phase, sie war zu diesem Zeitpunkt schon vorbei. Und das auch, weil Regisseur Andy Schmid schier nahtlos an seine weltklasse Leistung vom Wochenende anknüpfte. Ob im Zusammenspiel mit Kreisläufer Hendrik Pekeler oder selbst als Vollstrecker. Schmid spielte die SCM-Deckung schwindelig. Die Folge: Die Führung, sie wuchs zwischenzeitlich auf sechs Treffer an (39.).

Knapp wurde es letztendlich nicht mehr. Immer, wenn es nötig war, legten die die Löwen eine Schippe drauf. "Das ging heute nur über den Willen", so Oliver Roggisch kurz nach dem Abpfiff, "und mit so einem Palicka im Tor, das war schon stark." Fest steht, es kam zu keinem Zeitpunkt der Partie das Gefühl auf, dass die Löwen das Spiel verlieren könnten. Kurzum: So spielt der alte und neue Meister.

Löwen: Appelgren, Palicka (ab. 15.) - Schmid 8, Bliznac, Sigurdsson, Radivojevic, Baena, Tollbring 4, Mensah Larsen, Pekeler 7, Groetzki 3, Reinkind, Taleski, Petersson 3, du Rietz 9.

Magdeburg: Green Krejberg, Quenstedt - Musa 2, Chrapkowski, Musche, Pettersson 1, de la Pena, Cosano, Christiansen 4, Mertens, O’Sullivan 4, Bezjak 6, Weber, Kalarash 1, Damgaard 6, Zelenovic 5.

Strafminuten: Larsen 2, Reinkind 2 - Zelenovic 2, Chrapkowski 2; Zuschauer: 11.018 ; Spielfilm: 4:3 (5.), 6:5 (10.), 9:8 (15.), 12:9 (20.), 16:12 (25.), 18:14 (Hz.), 21:16 (35.), 23:18 (40.), 26:21 (45.), 29:23 (50.), 32:25 (55.), 34:29 (Endstand).