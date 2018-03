Von Daniel Hund

Heidelberg/Plock. Es war das Spiel eins nach dem Guardiola-Schock, die erste Standortbestimmung ohne den Abwehrchef: Als die Rhein-Neckar Löwen am Abend in der Champions-League bei Wisla Plock auf der Platte standen, dürften auch einige Bundesliga-Trainer vor dem TV-Gerät ganz genau hingeschaut haben. Was alle brennend interessierte: Wie schließt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen die entstandene Lücke im gelben Bollwerk? Erfolgreich! Die Löwen ließen nichts anbrennen, feierten bei Wisla Plock einen 32:27 (14:15)-Erfolg. "In der ersten Halbzeit haben wir leider zu viel verworfen", sagte Jacobsen, "nach der Pause wurden wir aber immer besser, was mich natürlich sehr gefreut hat."

Der vierte Gruppenplatz ist somit endgültig gesichert. Die Aussichten könnten dennoch besser sein. Denn es deutet alles auf ein neuerliches deutsches Duell gegen den THW Kiel im Achtelfinale hin. "Wir nehmen es wie es kommt, haben uns aber sicherlich keine deutsche Mannschaft gewünscht", erklärte Löwen-Spielmacher Andy Schmid.

Den Guardiola machte diesmal Filip Taleski, 21. Also genau so, wie es Jacobsen in der letzten Woche im RNZ-Gespräch angekündigt hatte. Doch das war nicht das einzige Problem der Löwen in Polen. Mit Harald Reinkind, Momir Rnic und Kristian Bliznac fehlten neben Guardiola noch drei weitere Asse. Und das machte sich auch auf dem Spielberichtsbogen bemerkbar. Die Löwen-Spalte war überschaubar. Gerade mal 13 Spieler konnten aufgeboten werden. Ein echtes Rumpfteam.

Jacobsen ließ sich davon aber nicht beirren, der Däne ging volles Risiko, spielte zunächst viel in Überzahl. Ohne Keeper, mit sieben Feldspielern. Belohnt wurde sein Mut in der Anfangsphase nicht.Vorne wurde zu viel verballert und hinten fehlte verständlicherweise noch die Abstimmung, die Zuordnung.

Die Hausherren nutzten das, zogen erstmal davon. In Zahlen: Plock 7, Löwen 3 (11.). Frust kam auf beim deutschen Meister - aber nur kurz. Denn dann schlugen Schmid und Co. zurück. Mit ganz schnellen Beinen und einer Abwehr, die sich immer besser fand. Wie aus dem Handball-Lehrbuch spielten sie nun: Kaum waren die Bälle am eigenen Kreis erkämpft, wurden auch schon die Konter eingeleitet, Gegenstöße in Perfektion. In der 18. Minute belohnten sich die Badener dann selbst: 8:8, Ausgleich. Das Grinsen war zurück. In die Pause ging es schließlich mit einem 14:15-Rückstand und der Erkenntnis: Auch Taleski kann’s hinten drin, taugt zum Fels in der Brandung.

Nach der Pause baute Jacobsen die Abwehr um. Er setzte auf eine 5:1-Formation mit Hendrik Pekeler auf der Spitze. Ein kluger Schachzug, der allerdings nicht aufging. Sein Personal spielte nämlich nicht mit, wirkte uninspiriert, abwesend. "Ja seid ihr denn noch in der Kabine. Das ist nicht in Ordnung", fauchte Jacobsen seine Jungs während einer Auszeit an. 15:18 stand es da plötzlich wieder (35.). Der Däne tobte. Und das zeigte Wirkung. Wie ausgewechselt präsentierten sie sich nun. Allen voran Andy Schmid, der traf und traf, übernahm Verantwortung. Sein sechstes Tor war gleichzeitig die erste Löwen-Führung überhaupt 20:19 (39.). Der Rest war Schaulaufen.

Löwen: Sigurdsson 9/4, Schmid 6, Mensah Larsen 4, Taleski 2, Petersson 3, Pekeler 3, Groetzki 4, Palicka 1

Stenogramm: 4:2, 7:3, 8:8, 12:9, 13:12, 15:14 (Halbzeit), 18:15, 19:19, 19:22, 22:28, 27:32 (Endstand).