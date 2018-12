Die Löwen verlieren das Spiel in der Verlängerung. Nach dem Schlußpfiff steht Löwens Mads Mensah-Larsen (22) schreiend auf dem Spielfeld. Foto: dpa

Von Daniel Hund

Berlin. Schluss, aus und vorbei! Der Traum von der Titelverteidigung im DHB-Pokal ist für die Rhein-Neckar Löwen seit Dienstagabend ausgeträumt. Die Badener zogen in der Max-Schmeling-Halle gegen die Berliner Füchse im Viertelfinale mit 35:37 (14:17/30:30/33:32) nach Verlängerung den Kürzeren. Es war ein Drama in vier Akten, in dem die Löwen sieben Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit 29:25 führten und bereits wie der sichere Sieger aussahen. „Das ist einfach nur bitter. Wir waren über fast das komplette Spiel die bessere Mannschaft“, sagte Trainer Nikolaj Jacobsen, „wir wollten alle nach Hamburg zum Final Four, das war unser großes Ziel. Es ist nicht leicht, da jetzt wieder aufzustehen.“

Los legten die Löwen wie erwartet. Mit einer Ausnahme: Gudjon Valur Sigurdsson, 39, saß auf der Bank. Für ihn wirbelte Jerry Tollbring, 23, auf der linken Außenbahn. Also ein „Junger Wilder“ für einen „Alten Hasen“.

Mutig. Doch der wurde sofort belohnt. Tollbring sorgte für das erste gelbe Glanzlicht im Fuchsbau: Siebenmeter, Trickwurf, drin das Ding. Das schnelle 1:0 (2.). So konnte es weitergehen im Hexenkessel. Ging es auch: Die Löwen fanden immer wieder Lösungen, trafen und trafen. Das Problem: Berlin machte es zunächst genauso gut, nutzte jede sich bietende Lücke im badischen Bollwerk. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen war’s, in dem die Löwen in der 14. Minute erstmals hinten lagen: 6:7.

Der Anfang vom Ende für den amtierenden Pokalsieger? Mitnichten. Denn plötzlich war da einer, der zuletzt etwas neben seinen Schuhen stand: Andy Schmid, der Superstar, dem in dieser Saison etwas der Killerinstinkt vor dem gegnerischen Tor abhandengekommen ist. Am Samstag zuhause gegen Hannover probierte es der Schweizer mehrfach, konnte den Ball aber nie im Netz versenken. Andere verzweifeln dann, spielen mit angezogener Handbremse – in einem Alles-oder-Nichts-Spiel sowieso. Aber Schmid ist anders. Als die Partie zu kippen drohte, übernahm er Verantwortung, riskierte viel und wurde belohnt. Seine Bilanz zur Pause: vier von vier. Viermal probiert, viermal getroffen. Der Lohn: Eine 17:14-Halbzeit-Führung – die halbe Miete.

Doch die Gefahr lauerte im Füchse-Tor. Denn auch, wenn er in den ersten 30 Minuten eher Statist als Hauptdarsteller war, dort breitete ein gewisser Silvio Heinevetter die Arme aus. Mads Mensah Larsen schien es egal zu sein. Der schickte eine Rakete nach der anderen auf die Reise. Heinevetter war dreimal in Serie chancenlos – und musste raus. Nach 35. Minuten war sein Abend vorerst beendet.

Aber er kam zurück und war in der vermeintlichen Schlussphase hellwach, krallte sich auch einen Siebenmeter von Andy Schmid. Vermeintlich, weil sich die Füchse auf den letzten Drücker in die Verlängerung retteten: Hans Lindberg verwandelte in der letzten Sekunde – die Uhr war schon runtergelaufen – einen Siebenmeter zum 30:30. Verlängerung. Zittern und bibbern. Und das alles ohne Jesper Nielsen (46.) und Alexander Petersson (54.) – beide hatten für ihre jeweils dritte Zeitstrafe die rote Karte gesehen. Das konnte nicht gut gehen! Auch weil mit Ilija Abutovic nun ein stark grippegeschwächter Spieler im Innenblock ran musste.

„Eigentlich“, schmunzelte Berlins Macher Bob Hanning in den Katakomben, „eigentlich waren wir doch schon tot“. Wie treffend.

Stenogramm: 0:2, 3.3, 7:6, 9:11, 10:15, 14:17 (Halbzeit), 17:20, 23:26, 25:29, 30:30 (60.), 33:32 (65.), 36:33, 37:35 (Endstand).

Berlin: Wiede 4, Elisson 7, Holm 4, Lindberg 6/5, Zacharisson 2, Simak 2/1, Schmidt 1, Koch 2, Marsenic 2, Drux 7.

Löwen: Schmid 7, Tollbring 8/3, Mensah Larsen 10, Groetzki 2, Guardiola 1, Petersson 2, Nielsen 1, Kohlbacher 4.

Update: 18. Dezember 2018, 21.13 Uhr