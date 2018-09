Von Tillmann Bauer

Mannheim. Wenn vom nächsten Champions-League-Gegner der Rhein-Neckar Löwen die Rede ist, dann rückt der Sport schnell in den Hintergrund. Zu brisant war das Ereignis im vergangenen Jahr, als die Badener in Bundesliga und Königsklasse zeitgleich spielen sollten, sich dagegen vehement wehrten, die zweite Mannschaft zum Achtelfinal-Hinspiel ins polnische Kielce schickten und der Terminstreit schließlich mit dem Champions-League-Aus für die Löwen endete.

Ein Vorfall, über den beim Pokalsieger kaum einer mehr reden möchte. "Das Thema wurde so viel diskutiert, es ist alles gesagt", antwortete Cheftrainer Nikolaj Jacobsen kurz und knapp, "wir hoffen, dass so etwas nicht mehr vorkommt."

Nun geht es in der Champions-League-Gruppenphase wieder zu Vive Kielce (Samstag, 18 Uhr), nach dem furiosen Auftaktsieg gegen Barcelona gilt es dort an die Leistung anzuknüpfen. Jacobsen spricht lieber über Sport als über Terminprobleme. Und wenn der Cheftrainer das tut, dann kommt er bei der Beurteilung des nächsten Gegners ins Schwärmen.

Er wurde gefragt, wo denn die Stärken von Kielce liegen würden. "Da kann man nicht eine herausnehmen", lachte er, "sie haben viele Spieler mit Weltklasse-Format." Dann schluckte der temperamentvolle Däne und zählt auf: "Luka Cindric, Alex Dujshebaev, Michał Jurecki, Julen Aguinagalde." Um bei den Polen zu punkten, müsse schon einiges passen.

Die Stimmung nach der Punkteteilung gegen Leipzig sei natürlich gedämpft gewesen, man hatte sich gegen die Ostdeutschen mehr erhofft, gerade weil man vor den eigenen Fans antrat. "Die Laune ist aber wieder gut", verkündete Jacobsen am Donnerstag, "das Gute bei unserem Terminplan ist ja, dass man sich nicht so lange an negativen Ereignissen aufhalten kann." Es geht immer weiter. Nun also wieder Champions League, man wolle nun nach vorne schauen und sich beim polnischen Topteam gut präsentieren.

Es gab zudem weitere positive Nachrichten: Andy Schmid, der geniale Mittelmann, der aufgrund einer Erkrankung nicht Ansatzweise seine Normalform gegen Leipzig erreichen konnte, ist wieder im Vollbesitz seiner Kräfte.

Wie wichtig der Schmid-Faktor ist, war gegen den DHfK klar zu erkennen, als das Angriffsspiel stockte und die Durchschlagskraft aus dem Rückraum fehlte. "Die Wurfquote", sprach auch Jacobsen das Problem an, "war zu schlecht, wir haben zu viele Versuche gebraucht."

Gegen Kielce müssen sich die Badener also steigern. Denn die Polen sind für ihre Heimstärke bekannt, ja fast schon gefürchtet. Jacobsen: "Die Mannschaft ist in der Breite sehr gut aufgestellt, hat sich auch ein bisschen verjüngt - für mich ist Kielce einer der Favoriten auf das Final Four in Köln."

Auch die Löwen wurden bereits als Mitfavorit für Köln genannt. Aber nur unter der Voraussetzung, dass der Sport und nicht der Terminplan im Vordergrund steht.

Info: Champions League, Samstag, 18 Uhr: PGE Vive Kielce - Rhein-Neckar Löwen.