Von Tillmann Bauer

Mannheim. Als die große Aufholjagd vorbei und das Spiel beendet war, kannte Andy Schmid (35) nur einen Weg. Schnurstracks lief er vom Feld, an den eigenen Fans, die ihrem Held von den Rängen zujubelten, vorbei, in die Katakomben der SAP Arena, hinein in den Rückzugsort, die Kabine.

"Keine Kraft mehr", ließ der Schweizer Spielführer wissen, während er gequält lächelte und verschwand hinter der großen Tür, welche die Medienvertreter und die Hauptakteure voneinander trennt. Der 30:24-Sieg gegen den VfL Gummersbach hat viel Energie gekostet, es war ein Kampfspiel, das die Rhein-Neckar Löwen in dieser Weise nicht eingeplant hatten.

Es dauerte eine gute halbe Stunde, da kam Schmid wieder herausgetreten, bereit, um das einzuordnen, was eigentlich keiner erwartet hatte. "Das war wie im Casino, wenn man auf eine Zahl setzt", lachte der Spielführer, "dann ist die Chance auch nicht groß, dass man gewinnt." Was Schmid damit meinte, war eindeutig. Zwischenzeitlich lag man mit 13:18 im Rückstand.

Patrick Groetzki, der sein 344. Spiel für die Löwen absolvierte und damit Uwe Gensheimer als Rekordspieler ablöste, wagte es sogar, von der "vielleicht schlechtesten Halbzeit seit Jahren" zu sprechen. Groetzki: "Das waren viel zu viele Fehler." Man habe fast geglaubt, man nehme die zwei Punkte im Vorbeigehen mit, ergänzte Schmid: "Das müssen wir uns ankreiden lassen und unsere Lehren daraus ziehen."

Kurzum: Man hatte Gummersbach unterschätzt. Oder um im Fachjargon zu bleiben: Man hatte sich verpokert.

"In der zweiten Halbzeit haben wir dann alles auf eine Karte gesetzt und das Glück erzwungen", pustete Schmid durch. Mit Leidenschaft und Wille spielten die Löwen dann, brachten das Feuer ins Spiel, das bis zu diesem Zeitpunkt noch vollkommen fehlte.

"Spielen zu instabil"

Schmid ging wieder einmal voran und war mit elf Treffern ein wesentlicher Grund, warum man von einem Punktverlust verschont blieb. "Uns fehlt aktuell die Stabilität, wir spielen viel zu instabil", wirkte auch Cheftrainer Nikolaj Jacobsen keineswegs so richtig glücklich, "wir müssen das dringend abstellen, sonst geht das nicht mehr lange gut."

Man stehe nun vor zwei harten Monaten, mit solch einer Leistung, so der Däne, habe man gegen Topmannschaften wie beispielsweise Kiel, die man am kommenden Samstag zum nächsten Bundesliga-Heimspiel empfängt, keine Chance.

Viel Zeit, über das Geschehene nachzudenken, bleibt aber keinem der Akteure. Am Donnerstagabend ging es nach dem Duschen unmittelbar auf die Autobahn nach Frankfurt, dort flog man nach einer Nacht im Hotel in Richtung Mazedonien. Der Drei-Tages-Rhythmus hat die Löwen wieder eingeholt, am heutigen Samstag (17.30 Uhr) steht Champions-League auf dem Programm, es wartet ein Auswärtsspiel bei RK Vardar Skopje.

Diese Mannschaft werden die Badener wohl kaum unterschätzen. "Das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, die man haben kann", so Jacobsen, "ein Hexenkessel." Kreisläufer Jesper Nielsen, der den Rhythmus der Königsklasse durch seine Zeit in Paris gewohnt ist, ergänzte, dass man dort nur gewinnen könne, wenn wirklich alles passe und selbst der selbstbewusste Schmid sprach von einer "Überraschung", wenn man dort etwas mitnehmen sollte.

Die Mazedonier sind perfekt in die Saison gestartet, weil sie aus drei Spielen drei Siege einfahren konnten. Man gewann in Montpellier und bei den Ungarn aus Veszprem. "Wir wissen, wie die Atmosphäre dort ist, das wird ein knallhartes Spiel, in dem wir aber nichts zu verlieren haben", sagte Schmid und ergänzte, dass man nun irgendwo auf dem Weg nach Skopje wieder Kraft tanken müsse. Und dann wird man am Samstagabend sehen, welches Ass der Poker-König diesmal aus dem Ärmel zaubert …