Heidelberg. (dh) Die Pause war kurz, die Vorbereitung lang. So lang, dass die Rhein-Neckar Löwen froh sind, wenn es am Wochenende mal wieder um etwas geht. Am Samstag ab 20 Uhr müssen die Badener im Pokal beim Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck ran. Die ersten beiden Pokal-Runden werden im Final-Four-Modus ausgetragen. Sprich der Sieger der Begegnung trifft am Sonntag ab 15 Uhr entweder auf den TV Hüttenberg oder den HC Dresden, die samstags das zweite Halbfinale bestreiten. Gespielt wird in der Wittelsbacher Halle in Fürstenfeldbruck (Anfahrt).

"Wir treten als Favorit bei diesem Turnier an", sagt Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen. Mit dem Final-Four-Modus kann der Däne gut leben: "Das ist für uns eine Zeitersparnis, andernfalls würden wohl noch zwei weitere Mittwochsspiele in unseren ohnehin schon vollen Terminplan bekommen."

Läuft alles nach Plan, treffen die Löwen im Endspiel auf Hüttenberg, das in der Vorsaison noch in der Bundesliga spielte. "Das ist ein Fast-Erstligist", schmunzelt Löwen-Kapitän Andy Schmid, "da werden wir mehr gefordert als zuletzt, müssen uns steigern." Oder anders: Für die Gelben ist es vor dem Supercup am nächsten Mittwoch in Düsseldorf gegen Flensburg ein kleiner Härtetest.

Man darf gespannt darauf sein, wie gut die neuformierte Abwehr schon harmoniert. Momentan soll es noch Verständigungsprobleme geben: Die Deutschkenntnisse von Ilija Abutovic, der von Vardar Skopje kam, sind noch ausbaufähig. Er spricht Englisch, was sein spanischer Innenblock-Kollege Gedeon Guardiola wiederum nicht ausreichend beherrscht. Jacobsen lächelnd: "Aktuell verständigen sie sich manchmal noch mit Händen und Füßen."

DHB-Pokal, Samstag, 17 Uhr: HC Dresden - TV Hüttenberg, 20 Uhr: TuS Fürstenfeldbruck - Rhein-Neckar Löwen.