Von Daniel Hund

Düsseldorf. Die Kabine war so nah, eigentlich nur einen Katzensprung entfernt. Für einen Löwen ist das ein Kinderspiel. Das dachte sich sicher auch Mikael Appelgren, 29, der Torhüter der Rhein-Neckar Löwen, als er da am Donnerstagabend so vor dem Kabinentrakt im ISS Dome stand. Umringt von Kindern war er, eingekreist von hartnäckigen Autogramm- und Selfie-Jägern mit Zahnspangen und Blümchen in den Haaren.

Dass "Apfel" auch mal Feierabend machen wollte, um zu duschen und ein Siegerbierchen zu zischen, war dem Nachwuchs egal. Aber mit Appelgren kann man es ja machen. Der ist geduldig, der grinst immer und ganz wichtig: der hält auch was.

Beim 30:25-Auswärtscoup der Gelben gegen den Bergischen HC stand er mal wieder im Rampenlicht. 60 Minuten lang. Paraden gab’s im Minutentakt. Der Mann mit der langen blonden Löwenmähne war der Fels in der Brandung. Natürlich wusste der Schwede das auch selbst. Über sich selbst zu reden, ist trotzdem nicht sein Ding. Appelgren lobt lieber die anderen. Filip Taleski, 22, zum Beispiel: "Er hat heute sehr viel Verantwortung übernommen. Ihn muss ich einfach hervorheben."

Widerspruch zwecklos. Das Talent mit dem mazedonischem Pass, in dem viele Kritiker bereits einen Fehleinkauf gesehen haben, entwickelt sich langsam aber sicher zur Allzweckwaffe: "Letztes Jahr", schmunzelt Trainer Nikolaj Jacobsen, "letztes Jahr war er in der Abwehr schon sehr gut. Im Angriff hat Filip dagegen mit zu wenig Druck gespielt. Mittlerweile ist das anders."

Am Freitag war Taleski ohnehin gefordert: Der zu Beginn bärenstarke Steffen Fäth musste verletzt runter und Mads Mensah Larsen wurde wegen Knieproblemen komplett geschont. Auf der Königsposition fehlten also die Alternativen. Eine echte Drucksituation. Doch Taleski meisterte sie mit Sternchen. Er sprang ein, traf fünfmal und machte phasenweise sogar den Andy Schmid, verteilte in bester Spielmacher-Manier die Bälle, steckte sie mehrfach grandios an den Kreis durch. Es braucht nur wenig Fantasie um zu erahnen, dass die Löwen mit diesem Jungen Wilden noch viel Spaß haben werden.

Stichwort Spaß, der war am Freitag bei allen zu spüren. Die Länderspielpause scheint gut getan zu haben. Jacobsen nickt: "Den Jungs hat man das angesehen. Sie waren voller Energie, hatten mehr Power, spielten viel lockerer als zuletzt." Oder anders: Es war der beste Auftritt seit langem, wohl besser als jedes Spiel im November. Man hatte das Gefühl, dass die Leichtigkeit zurück ist, diese innere Ruhe, mit der man bereits zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg eingefahren hat. Jacobsen, der Gutgelaunte: "Das war heute ein großer Schritt nach vorne."

Und der war auch dringend nötig. Denn Flensburg will einfach nicht verlieren. In der Bundesliga haben sie am Donnerstagabend gegen Magdeburg bereits ihren elften Sieg eingefahren, thronen verlustpunktfrei an der Spitze. Die Löwen haben drei Minuspunkte auf dem Konto und müssen am 19. November selbst in Flensburg ran. Gewinnen ist dann fast schon Pflicht. Appelgren denkt anders: "In der Bundesliga gibt es viele gute Mannschaften. Ich tippe bis zum Schluss auf einen engen Titelkampf."

Am Sonntag geht es erstmal wieder um einen anderen Titel. Ab 17.30 Uhr müssen die Löwen im ungarischen Veszprem in der Champions League ran. Schwerstarbeit ist dort vorprogrammiert. Die Vorzeichen sind jedenfalls mal wieder nicht die besten.Am Freitag war Reisetag: Von Düsseldorf ging es mit dem Flieger nach Wien, dort wartete dann der Bus nach Veszprem. "An ein Abschlusstraining ist am Freitag deshalb wieder nicht zu denken", murmelte Jacobsen leicht angesäuert. Die Königsklasse und die deutschen Klubs - irgendwie passt das vorne und hinten nicht zusammen.