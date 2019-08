Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Meistens, das zeigte sich auch wieder in diesem Jahr, sind die Hallen in der ersten Runde des DHB-Pokals erschreckend leer, wenn nicht gerade das gastgebende Team auf der Platte steht. Die Wege, die die Fans zurücklegen müssen, sind oft sehr weit, sodass nur wenige Zuschauer zu den First-Four-Turnieren, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden, kommen, um ihre Lieblingsmannschaft zu unterstützen. Man muss sagen: In der Stadtgartenhalle in Saarlouis war dies nicht der Fall.

Zwar war die Gastgebende HG Saarlouis, die in der Südstaffel der Dritten Liga spielt, bereits samstags aus dem Wettbewerb ausgeschieden; weil aber die Rhein-Neckar Löwen in Handballdeutschland durchaus zu den attraktivsten Gegnern zählen, herrschte beim Final-Duell sonntags auf den Rängen keinesfalls gähnende Leere - vielmehr waren viele Kinder und Jugendliche gekommen, um ihre Vorbilder aus der Nähe betrachten zu können.

Feierte eine erfolgreiche Pflichtspiel-Premiere: Cheftrainer Kristján Andrésson. Foto: vaf

Vorab: Eine Pokal-Sensation blieb auch in diesem Jahr aus, der zweifache Deutsche Meister setzte sich standesgemäß erst gegen den Gastgeber (46:23), dann gegen den Zweitligisten TuS Ferndorf (30:17) durch und qualifizierte sich damit souverän für die nächste Runde. "Wir stehen im Achtelfinale und haben unser Ziel erreicht. Jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, ehe wir auch in die Bundesliga starten. Die Abwehr war insgesamt sehr gut", sagte Kristján Andrésson. Der Cheftrainer konnte mit zwei Siegen eine erfolgreiche Pflichtspiel-Premiere feiern: "Dadurch konnten wir dann sehr viele Gegenstöße laufen."

Wie recht er hatte. Samstags vernagelte Andreas Palicka das Tor, sonntags vereitelte dann Mikael Appelgren, der neue Spielführer, einige Ferndorfer Einwurfmöglichkeiten. Bezeichnend war, dass der TuS, der samstags die SG Nußloch schlug und sich dadurch für das Endspiel qualifizierte, erst nach 7 Minuten den ersten Treffer erzielen konnte. Gegenstöße lief vor allem Rechtsaußen Patrick Groetzki; sein Kollege und Freund Uwe Gensheimer saß wieder einmal nur neben der Ersatzbank, er wurde - genau wie Andy Schmid - aufgrund von muskulären Problemen geschont.

Gar nicht erst mit dabei war Filip Taleski, für den die Zeit bei den Löwen scheinbar abgelaufen ist. Laut mazedonischen Medien hat er sich in der Vorbereitung gegen seine Teamkollegen nicht durchgesetzt und soll scheinbar die Badener noch kurzfristig verlassen.

Dass die Konkurrenz im Rückraum groß ist, zeigte der gestrige Finaltag: Allen voran Neuzugang Romain Lagarde ließ immer wieder seine Gegenspieler wie Slalomstangen stehen und traf insgesamt viermal ins Schwarze. Erfolgreichster Werfer war aber der mittlerweile 39-jährige Routinier Alexander Petersson (7 Tore), der gerade in der Anfangsphase große Löcher in der Ferndorfer Defensive offenbarte und dadurch den Grundstein für den Erfolg legte.

Wirklich sportlich interessant wird es für die Löwen dann am kommenden Sonntag, wenn man zum Bundesliga-Start bei den Eulen Ludwigshafen gastiert. Dass die Halle auch dort voll sein wird, ist garantiert - das Derby war nach acht (!) Minuten ausverkauft.

Löwen gegen Saarlouis: Appelgren, Palicka - Kirkeløkke 3, Lagarde 3, Tollbring 2, Abutovic, Mensah 4/2, Fäth 5, Groetzki 7, Guardiola, Petersson 6, Nielsen 4, Ganz 5, Kohlbacher 2, Kessler 1, Schneibel 4.

Löwen gegen Ferndorf: Appelgren, Palicka - Kirkeløkke, Lagarde 4, Tollbring 2, Abutovic, Mensah 4/3, Fäth 4, Groetzki 6, Guardiola, Petersson 7, Nielsen 1, Ganz, Kohlbacher 1, Kessler, Schneibel 1.