Kaum ein Durchkommen: Uwe Gensheimer wurde am Mittwoch in der SAP Arena empfangen wie ein Popstar. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Acht TV-Kameras, unzählige Fotografen und dutzende Reporter in Lauerstellung. Beeindruckend war’s, was da am Mittwochvormittag im zweiten Stock der SAP Arena los war. Aber es waren nicht etwa Fußball-Schwergewichte wie ein Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo, die sich im VIP-Bereich des Ufos angekündigt hatten, nein, dort kreuzte ein anderer auf, ein gewisser Herr Gensheimer, 32. Handballer von Beruf, irgendwie allerdings auch Popstar, Stilikone. Einer, der polarisiert.

Um Punkt 10 Uhr ging es mit einem Einspieler, der über die Flachbildschirme flimmerte, los: Im Hintergrund ist der Pariser Eiffelturm zu sehen, dann rollt ein Taxi an, Uwe Gensheimer steigt ein, macht es sich bequem. Schläft. Träumt. Um wenig später wieder putzmunter die Augen zu öffnen.

Und wo steht er? Vor der SAP Arena. Seinem Wohnzimmer, dort wo seine ruhmreiche Karriere einst begann und bald auch wieder fortgesetzt wird. Denn was die RNZ bereits im vergangenen September exklusiv verkündet hatte, ist nun endlich offiziell. Der verlorene Sohn kehrt zurück.

Der Scheichklub Paris Saint-Germain ist ab Sommer Geschichte, Gensheimers Zukunft heißt Rhein-Neckar Löwen. Für drei Jahre hat er unterschrieben. Bis 2022. "Ich bin sehr froh, dass ich wieder zuhause bin. In Paris hatte ich eine tolle Zeit, aber nun ist es Zeit für die Rückkehr." Sagte er und lächelte, setzte sein altbekanntes Lausbuben-Grinsen auf. In diesem Moment wirkte es fast so, als wäre er nie weggewesen, der König der Löwen.

Und Lachen steckt an. Auch Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Gelben, der neben Gensheimer auf dem Podium saß, befand sich für etwa 30 Minuten im Dauergrins-Modus. Stolz war er, total happy über das Ja-Wort des neuen und alten Anführers. "Mit Uwe haben wir den besten Linksaußen der Welt zurückgeholt. Er ist genau das richtige Puzzle-Teil", schwärmte der lange Blonde.

Zusammen wollen sie noch viel erreichen. Titel gewinnen, Handball-Feste feiern. Denn wer den Mann, der nur einen Steinwurf entfernt von der SAP Arena in Friedrichsfeld aufgewachsen ist, kennt, der weiß, dass er brennt, dass sein Ehrgeiz nach wie vor ungebrochen ist. Kampfansagen an die Konkurrenz? Vermeidet er. Nur so viel: "Ich sehe bei den Löwen eine Kaderstruktur, mit der man um alle Titel mitspielen kann."

Doch auch seinen Abstecher nach Paris wird er in guter Erinnerung behalten: "Dort musste ich mich das erste Mal in einem anderen Umfeld durchsetzen, habe eine neue Sprache gelernt und das hat alles wirklich recht schnell geklappt", blickte der Familienvater zurück. Und Roggisch legte nach: "Genau diese Erfahrungen haben Uwe noch stärker gemacht, bei der WM war das eindrucksvoll zu sehen."

Apropos Paris, noch ist seine Mission in der Stadt der Liebe nicht beendet. Einen Pott will er sich unbedingt noch krallen. Es geht um die Champions-League-Trophäe, dieses Schmuckstück von dem so gut wie jeder Handballer träumt. Bislang ging er leer aus, doch diesmal könnten die Sterne günstig stehen. Gensheimer hat da nämlich so eine Vorahnung: "Es gab ja schon mal so eine Geschichte, damals habe ich meinen Abschied auch angekündigt und wenig später war der große Titel dann da."

Was er da anspricht? Na, den Gänsehaut-Moment schlechthin in der Löwen-Historie: Vor seinem Abschied nach Frankreich ballerte er die Löwen im Sommer 2016 noch zum ersten Meistertitel, sorgte als Kapitän für ein Meer aus Freudentränen. Gestern dürften die beim Anhang auch wieder gekullert sein.