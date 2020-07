Kronau. (dpa/lsw) Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen planen auch in diesem Sommer ein Trainingslager in Ischgl. Vom 1. bis 4. August will sich der Bundesligist von Trainer Martin Schwalb im österreichischen Skiort vorbereiten, der als Hotspot für die Verbreitung des Coronavirus in Teilen Europas gilt. Wie die Löwen am Freitag mitteilten, werden in Ischgl, wo der Club schon häufiger war, entsprechende Vorkehrungen getroffen, damit es zu keinen Infektionen innerhalb des Teams kommt.

Seit knapp einer Woche arbeitet der zweifache deutsche Meister an den körperlichen Grundlagen. Nach Platz fünf in der vergangenen Saison wollen die Rhein-Neckar Löwen in der neuen Bundesliga-Spielzeit besser abschneiden. "Unser Ziel ist es, ein paar Mannschaften hinter uns zu lassen, die zuletzt vor uns lagen", sagte Schwalb im Kronauer Trainingszentrum. Der 57-Jährige dämpfte aber zugleich die Erwartungen: "Wir können nicht davon reden, dass wir Meister werden wollen, wenn man sieht, dass wir die vergangenen beiden Jahre ein gutes Stück hinter der Spitze waren."

Für Ende August und Anfang September ist ein Turnier mit den sechs baden-württembergischen Erst- und Zweitligisten geplant. Daran sollen neben den Löwen noch Frisch Auf Göppingen, der TVB Stuttgart, HBW Balingen-Weilstetten, die HSG Konstanz und die SG BBM Bietigheim teilnehmen. Weitere Details stehen noch nicht fest. Gespielt werden soll vor Zuschauern, auch um Erfahrungen für das geplante Hygienekonzept der Bundesliga zu sammeln. Der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Saison soll am 1. Oktober ausgetragen werden.

Heidelberg. (tib) Bei den Temperaturen am Montag hätte sich der eine oder andere Handballer der Rhein-Neckar Löwen noch fast wie im Urlaub fühlen können – aber Martin Schwalb gab den "Spielverderber". Der Cheftrainer des Bundesligisten bat im Kronauer Leistungszentrum zum ersten offiziellen Teamtraining der Vorbereitung, die Spieler sollen schließlich bereit sein, wenn die neue Saison im Oktober beginnt.

Also drehten die Löwen gemütlich im Freien ein paar Runden, mit dabei waren auch Albin Lagergren und Mait Patrail. Die beiden Neuzugänge aus Magdeburg und Hannover machten gemeinsam mit ihren neuen Kollegen Athletikübungen und Laufeinheiten – das traditionelle Fußballspiel durfte beim Wiedersehen ebenfalls nicht fehlen. Man hatte Spaß.

Während die Sportler das taten, wofür sie bezahlt werden, konnte die Klubleitung einen wichtigen Deal verkünden. Die Zusammenarbeit mit Hauptsponsor Löwen Entertainment wird auch in der kommenden Saison fortgesetzt.

Seit 2016 tragen die Badener den Schriftzug "Admiral" auf der Brust, zukünftig wird dieser aber durch "Admiralbet", die Sportwettensparte von Löwen Entertainment, ersetzt werden.

"Es ist für uns als Verein ein starkes Zeichen und eine Bestätigung unserer Arbeit", wird Jennifer Kettemann, die als Geschäftsführerin der Löwen maßgeblichen Anteil an diesem Deal hat, zitiert. Auch wenn diese Vertragsverlängerung laut Mitteilung bereits vor der Corona-Krise beschlossen wurde – für die Löwen ist sie ein wichtiges Signal.