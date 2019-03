Mannheim. (dpa/lsw) Die Rhein-Neckar Löwen werden Handball-Talent Tim Ganz im Sommer von ihrer zweiten Mannschaft ins Bundesliga-Team befördern. Der 21-Jährige erhalte einen Profivertrag für die kommende Saison, teilte der Tabellendritte am Donnerstag mit.

Ganz soll gemeinsam mit Patrick Groetki das Löwen-Duo auf der Rechtsaußenposition bilden und hinter dem Nationalspieler langsam an das Niveau der Bundesliga herangeführt werden. Bisher spielte der Linkshänder für die Mannheimer in der 3. Liga. «Tim hat sich diese Chance durch seine starken Leistungen in unserem Unterbau verdient», sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch.