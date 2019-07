Von Tillmann Bauer und Daniel Hund

Mannheim. Der verlorene Sohn ist zurück; und er hat - passenderweise - seinen eigenen Sohnemann mit im Gepäck. Im schwarzen Polo-Shirt steigt Uwe Gensheimer, 32, aus seinem Wagen, den bunten Kinderrucksack mit Spielzeug für den Nachwuchs wirft er sich über die linke Schulter und nimmt den kleinen Matti an seine Hand.

Lächelnd begrüßt er einige Gäste, die an Tischen vor seinem Bistro "Cornelienhof" in Mannheim-Neckarau sitzen und betritt das Innere. Der König der Löwen ist gut gelaunt - drei Jahre teilte er sich bei Paris St. Germain, der französischen Weltauswahl, mit Superstars wie Nikola Karabatic, Sander Sagosen oder Luc Abalo die Kabine.

Bei seiner Verabschiedung im Stade Pierre de Coubertin kämpfte er auf dem Feld mit den Tränen; man merkte, wie nah ihm dieser Moment ging. Doch dieses Kapitel ist Geschichte, nun kehrt der Mannheimer Junge zurück in die Handball-Bundesliga, zu den Rhein-Neckar-Löwen - seiner alten Liebe. Am Dienstag bittet Kristján Andrésson zum Trainingsauftakt, um 18 Uhr zeigt sich die Mannschaft - und präsentiert das neue Trikot - auf den Mannheimer Kapuzinerplanken.

Im RNZ-Interview spricht der Kapitän der Nationalmannschaft über verpasste Ziele, neue Aufgaben und die Bedeutung der Familie.

Uwe Gensheimer, der verlorene Sohn kehrt zurück nach Mannheim. Können Sie es schon glauben?

Ich freue mich einfach, wieder zurück zu sein und habe nichtsdestotrotz drei tolle Jahre in Paris erlebt, die ich für mich auch irgendwie gebraucht habe. Ich wollte mal weg von der Heimat kommen, etwas anderes sehen, mich sportlich in einer Weltklasse-Auswahl schnell durchzusetzen und dort eine bestimmte Rolle einnehmen. Das hat gut geklappt. Aber auch persönlich war es für mich extrem spannend, in so einer Großstadt zu leben - da konnte ich viele Dinge mitnehmen, beispielsweise, dass ich inzwischen fließend französisch spreche. Jetzt freue ich mich zur Mannschaft meines Herzens zurückzukommen, ich will sportlich angreifen. Dass mir das Persönliche - Familie und Freunde im Umfeld zu haben - ein Stück weit gefehlt hat, ist logisch.

Was haben Sie in Frankreich aus der Heimat vermisst?

Wenn man sich in einer Weltstadt wie Paris aufhält, dann wird einem kulturell und sozial eigentlich so gut wie alles geboten. Was die Freizeitgestaltung betrifft, lässt diese Stadt keine Wünsche offen. Aber wie gesagt: Spontan Dinge mit Freunden oder der Familie zu unternehmen, habe ich vermisst. An die Menschen in der Region und die Spiele in der SAP Arena habe ich ebenfalls zurückgedacht - den Verkehr in Paris werde ich dagegen sicherlich nicht vermissen (lacht).

Sie sind nun seit einer guten Woche wieder in Mannheim. Fühlen Sie sich schon in der Heimat angekommen?

Dafür ging das alles ein bisschen zu schnell. Wir sind ja noch dabei, ein Haus zu bauen, das ist auch noch nicht ganz fertig. Das Gefühl wird dann erst kommen, wenn der Trainingsalltag eingekehrt ist. Dann werde ich sicher auch sagen können, dass ich wieder angekommen bin. Momentan laufen eben noch sehr, sehr viele Dinge parallel.

Blicken wir zurück. Sie wurden französischer Meister, Pokalsieger und erreichten zweimal das Final Four der Champions League. Zudem glänzten Sie als bester Torschütze. Wie bewerten Sie die drei Jahre in Paris?

Naja, das größte Ziel - die Champions League zu gewinnen - haben wir leider verpasst. Ansonsten habe ich mit dem Verein alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Dass der große Wurf nicht gelungen ist, ist sehr schade, im Handball aber auch nicht planbar. Die Königsklasse entscheidet sich an einem Wochenende, wenn man dort einen schlechten Tag hat, ist das extrem bitter. Die anderen Teams schlafen eben nicht. Letztendlich hat es nicht gereicht, das tut mir schon weh. Ich möchte die Zeit aber trotzdem nicht missen, die Champions League war ja nicht der einzige Grund, warum ich nach Paris gewechselt bin - es war eine tolle Erfahrung.

Gab es eine besondere Situation, die Ihnen im Gedächtnis bleibt?

Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Erinnerung noch so frisch ist, aber mein letztes Spiel für PSG war doch irgendwie emotionaler, als ich dachte. Es gab viele Reaktionen von meinen Mitspielern, den Fans und dem gesamten Umfeld. Alle waren traurig und werden mich sicherlich vermissen. Es war sehr schön zu sehen, dass man nicht nur aufgrund seiner sportlichen Leistung wahrgenommen wurde, sondern auch als Mensch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

PSG ist vor allem für seine Fußballmannschaft bekannt. Wie intensiv war der Kontakt zwischen den Sportarten?

Zu den Spielern war der Kontakt eher sporadisch. Anfangs hatte ich mit Torhüter Kevin Trapp einen engeren Draht, im vergangenen Jahr habe ich mich häufiger mit dem Trainerteam um Thomas Tuchel getroffen - ich bin mir sicher, dass dieser Kontakt auch noch weiter bestehen bleiben wird.

War Ihnen eigentlich von Anfang an klar, dass Sie eines Tages zu den Löwen zurückkehren werden?

Vielleicht. Ich wusste ja nicht, wie sich die Situation entwickelt. Natürlich habe ich mir gewünscht, dass es irgendwann so kommen wird, aber dass es jetzt genau nach drei Jahren soweit sein wird, wusste ich nicht. Es hat dann ja auch eine Weile gedauert, bis die Rückkehr möglich gemacht wurde. Als dann klar wurde, dass es klappt, war ich extrem froh.

Gab es anfangs ein Gefühl wie Heimweh?

Nein, so etwas gab es nie. Dafür hatte ich in Paris einfach viel zu viel zu entdecken. Mir hat die Umgebung von Beginn an super gut gefallen, ich habe mich auch ein bisschen in die Stadt verliebt. Sie ist für mich einfach ein Unikat. Man merkt sofort, dass man in Paris ist, wenn man irgendwo aus der Metro aussteigt und die französischen Balkone sieht. So etwas gibt es nur dort.

Haben Sie mit dem Gedanken gespielt, doch noch in Paris zu verlängern?

Ja klar, diesen Gedanken gab es. Trotzdem wurde für mich dann relativ schnell klar, dass mir die Zeit und die gewonnenen Erfahrungen gereicht haben und dass ich wieder zurückkommen möchte.

Stand die Option im Raum, zu einem anderen Verein in der Bundesliga zu wechseln?

Für mich war einfach klar, dass wenn ich zurück nach Deutschland kehren sollte, dann ist mein Heimatverein die erste Anlaufstelle. Als sich später herausgestellt hat, dass die Löwen mich auch möchten, haben wir versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden, um dies zu realisieren.

Sicherlich haben Sie verfolgt, wie sich Ihr Heimatverein entwickelt hat. Wie muss man sich das vorstellen?

Wenn es ging, habe ich versucht, die Spiele zu schauen. Natürlich pflege ich mit einigen Spielern noch immer Kontakt. Wie eng das Verhältnis ist, zeigt ja, dass ich im ersten Jahr nach meinem Wechsel sogar auf der Meisterfeier war und mit den Jungs angestoßen habe. Im vergangenen Jahr waren wir auch noch mit Familie Roggisch (Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Löwen/Anm. d. Red) im Urlaub. Unsere Söhne sind ja bekanntlich beste Kumpels und haben eine tolle Zeit verbracht - das zeigt, es gab immer einen engen Draht. Auch mit Andy Schmid stehe ich permanent in Kontakt, mit Patrick Groetzki telefoniere ich häufig und teile mit ihm ja auch bei der Nationalmannschaft ein Zimmer.

Mit Kristján Andrésson übernimmt nun ein neuer Trainer. Gab es schon Kontakt?

Nein, telefoniert haben wir noch nicht. Da wollte er uns, glaube ich, alle erstmal noch in Ruhe lassen und warten, bis die Vorbereitung beginnt.

Mit Niclas Kirkelokke und Romain Lagarde kommen zwei hoffnungsvolle Neuzugänge. Wie schätzen Sie den Kader für die kommende Saison ein?

Es wird sehr spannend zu sehen, wie die beiden einschlagen werden. Mit dem vierten Platz in der vergangenen Saison haben die Löwen sich auch ein bisschen unter Wert geschlagen. Aber es ist in der Bundesliga eben sehr eng, viele Vereine sind mittlerweile auch finanziell auf einem ähnlichen Level. Wir haben aber eine gute Mannschaft beisammen, die um die Titel mitkämpfen wird.

Hatten Sie als Wahl-Franzose schon Kontakt zu Romain Lagarde?

Ja, wir haben ein bisschen geschrieben. Für mich ist es auch eine coole Sache, dass ich ihm in der Anfangszeit etwas helfen und gleichzeitig mein Französisch erhalten kann.

Die kommende Runde findet für Sie erstmals seit längerer Zeit ohne Champions League statt.

Ja, das ist irgendwie ungewohnt und total schade. Trotzdem: Es kann auch eine Chance sein, durch die geringere Belastung einen Vorteil gegenüber anderen Teams zu haben. Das wird sich zeigen. Champions League hätte ich aber natürlich gerne gespielt.

Ist es denn realistisch, die Königsklasse in den kommenden Jahren mit den Löwen zu gewinnen?

Naja, wir haben definitiv einen Wettbewerbsnachteil den anderen europäischen Teams gegenüber. Aber wer weiß, es wäre sicherlich ein riesiges Handball-Wunder, wenn wir es irgendwann schaffen würden. Aber unmöglich ist es sicher nicht.

Die gesamte Rhein-Neckar-Region fiebert Ihrer Rückkehr entgegen. Wie nehmen Sie den aktuellen Rummel um Ihre Person wahr?

Aktuell geht das noch. Es kommen ja mehrere Dinge zusammen: Ich bin erstmals seit der Handball-Weltmeisterschaft wieder in Deutschland, da kann es natürlich sein, dass mich mehr Leute ansprechen, als vorher. Dazu kommt zusätzlich noch die Rückkehr in meine Heimat. Dass die Aufmerksamkeit also größer ist als sonst, ist spürbar. Aber auch das wird sich mit der Zeit legen.

Es wird Sie sicherlich nicht daran hindern, spontan Unternehmungen mit Familie und Freunden zu starten, oder?

Nein, auf keinen Fall. Ich werde zwar auch wieder mehr Termine haben, als noch in Paris, aber insgesamt freuen wir uns als Familie riesig auf die neue Situation mit neuem Eigenheim. Dann kann ich meinen Sohn Matti aus dem Kindergarten abholen - das ist wirklich gewonnene Lebensqualität.

Wirft der Nachwuchs denn schon fleißig die Bälle zuhause durch die Gegend?

Definitiv, er wirft schon richtig gut. (lacht) Die Erzieherinnen im Kindergarten haben schon Angst vor ihm. Nur das Fangen muss er noch ein bisschen üben. Spaß beiseite, Matti ist schon sehr sportlich, ob er dann letztendlich Handball spielen möchte, ist mir im Moment noch egal. Aber er hat definitiv ganz gute Voraussetzungen.

Wenn nun Andy Schmid und Uwe Gensheimer wieder vereint sind, dürfen sich die Socken-Fans auf neue Kollektionen freuen?

(lacht) Wir werden auch bei UANDWOO neue Schritte gehen. Welche das sein werden, darf ich noch nicht verraten, das wird sich aber bald zeigen. Auch die Arbeit mit unserem Bistro "Cornelienhof" macht mir einfach Spaß. Mich interessiert das Unternehmertum sehr; klar ist aber auch, dass ohne meine guten Partner das alles gar nicht möglich wäre.

Haben Sie mit Geschäftspartner Andy Schmid schon geklärt, wer die Löwen zukünftig als Kapitän aufs Feld führen und wer die Siebenmeter werfen wird?

Ich finde die Sache mit dem Kapitänsamt schon ein bisschen schwierig. Klar habe ich mit einem Großteil der Spieler zusammengespielt, mit dem anderen Part aber teilweise noch gar nicht. Ich glaube, dass Andy seine Sache bisher ganz gut gemacht hat. Im Endeffekt wird die Entscheidung dann der Trainer treffen. Ich werde so oder so eine wichtige Rolle im Team einnehmen - egal, ob ich Kapitän bin oder nicht. Und die Siebenmeter werfe natürlich ich (lacht laut).

Sie werden sich zukünftig die Position mit Jerry Tollbring teilen. Wie bewerten Sie seine Entwicklung?

Ich finde ihn extrem talentiert. Auch wenn er bei den Löwen zuletzt ein bisschen im Schatten von Gudjon Valur Sigurdsson stand, hat er starke Spiele gemacht und auch in der schwedischen Nationalmannschaft immer wieder seine Klasse gezeigt. Ich freue mich auf ihn.

Die Meisterschaft entschied sich im vergangenen Jahr am letzten Spieltag. Wie sehen Sie die Kräfteverhältnisse in der Bundesliga in den kommenden Jahren?

Das wird wieder sehr spannend. Neben Kiel, Flensburg und Magdeburg gibt es noch Mannschaften wie Melsungen oder Berlin, die auch das Potenzial haben, oben mitzuspielen. Ich bin mir sicher, Kiel wird nochmal stärker werden. Man muss also immer aufpassen, dass man in einen Flow kommt und keine unnötigen Punkte liegen lässt. Dadurch holt man sich Sicherheit und Selbstvertrauen - das ist der Schlüssel für weitere Titel.

Mit Sander Sagosen kommt ein ehemaliger Kollege von Ihnen 2020 in die Bundesliga. Hat er sich bei Ihnen vor dem Wechsel zum THW Kiel erkundigt?

Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe ihm eigentlich gesagt, dass er zu den Löwen kommen soll, aber Kiel hatte dann doch die besseren wirtschaftlichen Argumente (lacht). Er freut sich definitiv auf die Bundesliga, leider habe ich ihn dann als Gegner und nicht mehr als Mitspieler.

Ihr Vertrag bei den Löwen läuft bis 2022. Wie lange wollen Sie noch Handball spielen?

Solange die Jüngeren nicht besser sind, muss ich nicht aufhören. Im Ernst: Ich habe mir kein Limit gesetzt, im Moment ist das alles noch sehr weit weg.

Man könnte sich an Gudjon Valur Sigurdsson orientieren, der mit 39 Jahren immer noch zu den durchtrainiertesten Profis zählt.

Er hat es vorgemacht, er ist fit - es wäre toll, wenn ich auch dort hinkommen könnte. Aber mal ehrlich, das wäre schon brutal, wenn ich wirklich so lange spielen würde.