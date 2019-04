Mannheim. (tib) Albin Lagergren war machtlos. Mit Krücken in der Hand saß er am Sonntag ohne Regung auf der Tribüne der Magdeburger Getec-Arena und musste mit ansehen, wie der SCM - sein aktueller Verein - in der Handball-Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen - seinen zukünftigen Klub - den Kürzeren zog. Am Montag bestätigten die Badener, dass der 26-jährige schwedische Nationalspieler ab 2020 nach Mannheim wechseln und einen Dreijahres-Vertrag unterschreiben wird. Weil ihn aber seit dem Final-Four im DHB-Pokal eine Fraktur im rechten Fuß außer Gefecht setzt, ist die Saison bereits für ihn gelaufen.

"Die Löwen haben sich in den vergangenen Jahren zu einer der besten Mannschaften in Deutschland entwickelt", wird der Rückraumspieler in der Pressemeldung zitiert: "Der Klub hat ehrgeizige Ziele für die Zukunft, und ab 2020 möchte ich Teil dieser Entwicklung sein. Ich treffe dazu auf viele bekannte Gesichter aus der schwedischen Nationalmannschaft." Gemeint sind Jerry Tollbring, Jesper Nielsen, Mikael Appelgren, Andreas Palicka - und: der zukünftige Löwen-Coach Kristján Andrésson, der seit 2016 die schwedische Auswahl trainiert. Lagergrens internationale Bilanz: In 45 Länderspielen erzielte er bisher 125 Tore.

Dass der Schwede definitiv eine Personalie ist, die die Löwen weiterbringen kann, weiß auch Oliver Roggisch. "Mit Albin bekommen wir einen spielstarken Linkshänder im besten Alter. Er kennt die Bundesliga, verfügt über jede Menge internationale Erfahrung und ist zudem ein richtig guter Abwehrspieler", kommentiert der Sportlicher Leiter. Und wenn das die ehemalige Abwehr-Ikone sagt, muss das schon etwas heißen...