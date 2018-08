Von Daniel Hund

Nürnberg. Rechts oben feierten die Fans, 15 Meter weiter unten die Rhein-Neckar Löwen. Klatschend und grinsend winkten Andy Schmid und Co. in den Oberrang, jubelten über den Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokals. Letztlich war’s ein souveräner 29:23 (15:11)-Erfolg vor 3244 Zuschauern in der Nürnberg Arena gegen den Bundesliga-Aufsteiger HC Erlangen. "Ich bin sehr zufrieden", sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen, "gerade in der zweiten Halbzeit haben wir es sehr clever gespielt."

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze - heißt es. Klasse alleine ist da nicht entscheidend, da spielen auch andere Faktoren eine Rolle: Leidenschaft und Kampf vor allem. Die Rhein-Neckar Löwen wissen das und so traten sie dann auch auf. Hellwach waren sie, voll auf Sieg gepolt, bereit für ein echtes Endspiel.

Und das, obwohl die Gelben einen schwerwiegenden Ausfall zu verkraften hatten: Gedeon Guardiola, den Abwehr-Koloss, setzten Schmerzen in der Leistengegend außer Gefecht. Für ihn rückte Kim Ekdahl du Rietz in den Innenblock. Ein Schwede für einen Spanier. Und da war noch ein Schwede. Gemeint ist Andreas Palicka. Der hexte diesmal im Löwen-Kasten - und wie er das tat: In den ersten sechs Minuten krallte er sich mal so ganz nebenbei zwei Siebenmeter.

Hinten hui, vorne noch nicht ganz. Im Positionsangriff fehlten die zündenden Ideen. Jacobsen gefiel das nicht, der bat schon in der sechsten Minute zur Auszeit. Sprach ruhig und besonnen, aber mit ernster Miene. Musste man sich etwa Sorgen machen? Nicht wirklich. Schon gar nicht, wenn man einen Andy Schmid im Kader hat. Einen Mann, der auch aus dem Nichts Tore erzielen kann. Egal ob Sprung- oder entschlossener Stemmwurf, der Schweizer kann’s einfach. Nikolas Katsigiannis, der Ex-Kieler im Erlangener Tor, weiß das natürlich, machtlos war er trotzdem, wenn Schmid die Fackeln auspackte.

8:4 stand es nach 16 Minuten. Doch die Heim-Sieben blieb dran, was eng mit einem Namen verknüpft war: Nikolai Link. Das Rückraum-Ass hob immer wieder ab und narrte die Löwen. Bis zur Pause knallte die Nummer 33 fünf Würfe ins Löwen-Gehäuse. Genau wie Schmid auf der anderen Seite. Der stiefelte aber entspannter in die Kabine. Weshalb, war oben am Videowürfel abzulesen. Löwen 15, Erlangen 11. Keine Vorentscheidung, aber eben doch ein kleines Polster.

Und der Löwen-Express düste weiter zielsicher in Richtung Viertelfinale. Beim 20:13 (40.) war das Ziel bereits zum Greifen nah. Völlig unaufgeregt wurden die Angriffe nun ausgespielt. Mit einem Lächeln im Gesicht, während bei Erlangen vermehrt die Köpfen hingen. Der Rest war Schaulaufen und rotieren. Jacobsen verteilte die Spielzeiten, schonte Kräfte.

Weiter geht es für den Deutschen Meister bereits am Sonntag um 15 Uhr in der SAP Arena gegen Wetzlar. Bundesliga-Punkte sollen her. Dann wieder mit Guardiola? "Ja, er hätte auch heute einspringen können, wenn wir ihn gebraucht hätten", gibt Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter der Löwen, Entwarnung.

Spielfilm: 1:1, 1:3, 3:4, 4:8, 7:10, 9:11, 10:14, 11:15 (Halbzeit), 13:18, 15:21, 16:23, 18:26, 21:28, 23:29 (Endstand).

HC Erlangen: Theilinger 3, J. Link 1, I. Guardiola 1, Maaß 3, Rahmel 4/1, Horak 1, N. Link 8, Thümmler 1, Sabljic 1.

Rhein-Neckar Löwen: Schmid 6/2, Sigurdsson 2, Baena 1, Mensah 5, Pekeler 1, Groetzki 3, Petersson 6, Ekdahl du Rietz 5.

Zuschauer: 3244.