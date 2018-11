Mannheim/Frankfurt. Rückraumtalent Nils Kretschmer verlässt den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen. Der 20-Jährige wechselt zum Erstliga-Absteiger TV Großwallstadt. "Nils ist auf seiner Position ein großes Talent. Wir möchten ihn langfristig weiterentwickeln", sagte Großwallstadts Coach Khalid Khan. Kretschmer war bei den Löwen in der vergangenen Saison vor allem in der zweiten Mannschaft in der Dritten Liga zum Einsatz gekommen. Nun wolle er den nächsten Schritt machen, teilten die Mannheimer mit. (dpa/lsw)