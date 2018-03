Minden. (miwi) Es fühlte sich vorher wie eine Pflichtaufgabe an, und genauso wurde sie von den Rhein-Neckar Löwen auch abgearbeitet. Nicht glanzvoll, aber sehr souverän gewann das Team von Nikolaj Jacobsen gestern Abend mit 33:23 (16:13) bei GWD Minden und kletterte in der Bundesliga-Tabelle erstmals in dieser Saison an die Spitze.

"Echt?" Patrick Groetzki wusste gar nicht, dass die Badener bei einem Sieg mit zehn Toren Differenz an den punktgleichen Kielern vorbei auf Platz eins stehen würde. Für den Rechtsaußen und seine Kollegen ist der Platz an der Sonne eine nette Momentaufnahme, Ende November hat diese Tatsache aber keine übergeordnete Bedeutung für die Löwen. Der ungefährdete Sieg sorgte hingegen für Zufriedenheit, denn die Partien zuletzt hatten viel Kraft gekostet, so dass die Badener mit halb gefülltem Akku nach Ostwestfalen gereist waren.

Den Löwen waren in der Kampa-Halle zu Beginn nicht so fokussiert wie noch drei Tage zuvor im Bundesliga-Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin. In der Abwehr waren die Jacobsen-Schützlinge mitunter träge, im Angriff gingen sie leichtfertig mit ihren Chancen um, so dass die Partie in Minden nicht als das brillanteste Spiel der Löwen in dieser Spielzeit in Erinnerung bleiben wird. "Uns haben zehn Prozent gefehlt, der Biss war nicht da", sagte Jacobsen. Aber nach einer schwachen Anfangsviertelstunde hatten die Badener die Einstellung zu diesem Match gefunden, erarbeiteten sich den erwarteten Erfolg und durften sich deshalb entspannt auf die nächtliche Busfahrt in Richtung Heimat machen.

Jacobsen hatte sich die Darbietung seiner Mannschaft 14 Minuten lang angesehen, ehe er beim Stand von 7:7 in einer Auszeit mehr Konzentration einforderte, in der Abwehr auf eine offensivere 5+1-Formation umstellte und damit die passende Weichenstellung vorgenommen hatte. Mit fünf Treffern in Folge zogen die Badener auf 12:7 davon und es lag nur am Löwen-Pech bei eigenen Pfostentreffern, dass GWD zur Pause beim 13:16 den Kontakt zum Deutschen Meister nicht völlig verloren hatte.

Das geschah allerdings recht bald nach Beginn der zweiten Hälfte, nach 37 Minuten führten die Löwen beim 20:14 erstmals mit sechs Toren Vorsprung, und spätestens nach dem 28:20-Zwischenstand ging es nicht mehr um den Sieg, sondern die Tabellenführung. Jacobsen ermöglichte trotzdem den Nachwuchskräften Michel Abt und Lucas Bauer Spielpraxis, die daran beteiligt waren, dass es am Ende der benötigte zweistellige Sieg wurde. Torwart Bauer wehrte in der Schlussphase einen Ball ab und Abt erzielte seine ersten Tore in dieser Saison. "Es ist immer schön, ganz oben zu stehen", sagte Jacobsen lapidar.

GWD Minden: Sonne-Hansen, Eijlers - Schäpsmeier (1), Doder (2), Freitag (2) - Svitlica (4/1), Sjöstrand (5) - Gullerud (4) - Kozlina, Freiman, Südmeier (1), Larsson, Michalczik (4), Jernemyr, Wieling

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren, Bauer - Petersson (2), Schmid (4), Ekdahl du Rietz (7) - Groetzki (4), Sigurdsson (9/2) - Pekeler - Baena (1), Mensah Larsen (1), Steinhauser, Abt (2), Reinkind (2), Guardiola (1).

Spielfilm: 2:1 (7.), 7:7 (14.), 7:12 (20.), 13:16 (Hz.), 14:20 (37.), 18:25 (45.), 21:30 (53.), 23:33 (Ende) - Siebenmeter: 1/1 - 3/2 - Zeitstrafen: 2/1 - Zuschauer: 2573 - Schiedsrichter: Pritschow/ Pritschow (Leinfelden/Dergerloch).