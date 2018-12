Heidelberg. (HW) Die Ausgangslage ist klar, die Rhein-Neckar Löwen können beim Saison-Endspurt in der Handball-Bundesliga runterzählen: drei, zwei, eins. Ein Titel-Duell mit dem punktgleichen THW Kiel, der ein um sieben Treffer besseres Torverhältnis hat. Heute um 19 Uhr also das drittletzte Spiel auf dem Weg zur möglichen nationalen Meisterschaft. Die Mannschaft von Gudmundur Gudmundsson tritt in Coburg gegen den ThSV Eisenach an, der also auch ein Auswärtsspiel hat, da die Thüringer wegen Auflagen der HBL nicht in der heimischen Aßmann-Halle antreten dürfen, die nicht den Standards entspricht.

Erstes Ziel: Ein Sieg muss her. Zweites Ziel: Die Löwen wollen etwas für ihr Torverhältnis tun und sich dann ganz entspannt am Sonntag zurücklehnen und im Fernsehen (Sport1) zuschauen, was dem Rivalen aus Kiel im Heimspiel gegen den Tabellendritten SG Flensburg-Handewitt gelingt. Sollte Kiel auch nur einen Punkt verlieren, würden die Löwen einen großen Satz in Richtung Titel machen, denn die letzten beiden Hürden lauten: MT Melsungen am nächsten Mittwoch (20.15 Uhr) in der SAP Arena und am letzten Spieltag (24. Mai, 16 Uhr) beim Altmeister VfL Gummersbach. Lösbare Aufgaben also.

Doch zunächst muss ein Sieg gegen Eisenach her. Eine Mannschaft gegen die die Löwen im Hinspiel Probleme hatten, ehe der 30:27-Sieg fest stand. Doch die Thüringer beklagen eine Verletzungsmisere, vier Stammkräfte, die damals über die Hälfte der Tore erzielten, fehlen. Bei den Löwen ist dagegen nur der Einsatz von Uwe Gensheimer noch fraglich. Am Donnerstag, hat der an einem Viruseffekt erkrankte Linksaußen - wie Trainer Gudmundur Gudmundsson berichtet - das Training wieder aufgenommen. Sein Einsatz ist aber noch offen.