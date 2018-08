Worms. (mm) Der FC-Astoria Walldorf hat im dritten Saisonspiel den ersten Sieg in der Fußball-Regionalliga Südwest gelandet. Beim noch ungeschlagenen VfR Wormatia Worms gewann die Mannschaft von Trainer Matthias Born vor 1063 Zuschauern verdient mit 3:1 (2:1).

Born nahm im Vergleich zum Offenbach-Spiel zwei Umstellungen vor, für Kranitz begann Horn im defensiven Mittelfeld, und für Meyer wirbelte Neuzugang Fahrenholz auf der Außenbahn. Der FCA begann wie die Feuerwehr. Kiermeier per Kopfball und Wekesser mit einem tollen Solo sorgten schnell für eine komfortable 2:0-Führung (5./8.). Danach verpasste es Walldorf nachzulegen. Der Gegentreffer fiel zu einem bitteren Zeitpunkt: In der vierten Minute der Nachspielzeit markierte Dorow den 1:2-Halbzeitstand. Walldorf ließ sich dadurch nicht beirren und kam hoch konzentriert aus der Kabine zurück. In der 65. Minute erzielte Nicolai Groß mit seinem dritten Saisontreffer den 3:1-Endstand.

Denn im Anschluss rannten die Rheinhessen zwar druckvoll an, der Anschlusstreffer sollte ihnen jedoch nicht mehr gelingen. Nach der Partie sagte Matthias Born: "Ich bin total zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Auch den Rückschlag vor dem Pausenpfiff haben wir im zweiten Durchgang überragend weggesteckt."

Am Samstag um 14 Uhr empfängt der FCA den Aufsteiger FC Homburg im Dietmar-Hopp-Sportpark.

Worms: Keilmann - Moos (79. Radau), Gopko, Mimbala, Ihrig - Heller (46. Graciotti), Glockner (46. Demir), Korb, Dorow - Ferfelis, Burgio.

Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Pellowski, Hofmann - Grupp, Horn, Fahrenholz (64. Meyer), Wekesser, Schön (52. Pander) - Groß (72. Kranitz).

Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart); Tore: 0:1 (5.) Kiermeier, 0:2 (8.) Wekesser, 1:2 (45.+4) Dorow, 1:3 (65.) Groß; Zuschauer: 1063.