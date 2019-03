Von Michael Wilkening

Mannheim. Es war wahrlich kein fußballerischer Leckerbissen, mit dem der SV Waldhof den nächsten Schritt zur Regionalliga-Meisterschaft ging. Aber es war auch nicht zu erwarten gewesen, dass die Mannheimer ein 90minütiges Feuerwerk zeigen würden - beziehungsweise würden zeigen können. Nach einer ereignisreichen Woche für den Kopf und den Körper ging es gegen die U23 des VfB Stuttgart schlicht darum, sich nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Und das gelang beeindruckend, mit dem 3:1 (2:0) gegen die Schwaben bleiben die Waldhöfer im Jahr 2019 ohne Punktverlust und können die Meisterschaft wohl nicht mehr verpassen.

Weil die Konkurrenz aus Saarbrücken und Offenbach parallel unentschieden spielten, liegen die Mannheimer acht Spieltage vor Schluss 13 Punkte (!) vor dem Rest. Es reichen also vier Siege in den verbleibenden Wochen, um die wilde Aufstiegsparty steigen zu lassen. Der Vorsprung ist in der Tabelle auf komfortable 13 Zähler angewachsen, auch wenn der DFB den Waldhöfern die drei Zähler wegen juristischer Spitzfindigkeiten noch nicht gutgeschrieben hat. Weil der Verband eine Berufung gegen das Urteil des Landgerichtes angekündigt hat, muss der SVW diese abwarten, ehe er das Urteil vollstrecken lassen kann, um die Punkte auch in der Tabelle sichtbar werden zu lassen. Bis dahin sind sie nur in den Köpfen da.

Gefeiert werden soll aber unabhängig davon. Zweifel daran, dass in den kommenden Wochen eine große Party im Carl-Benz-Stadion steigen wird, verneinte Timo Kern an einem wunderbar sonnigen Samstagnachmittag. Der Mittelfeldspieler hatte mit zwei Treffern (6., 60.) entscheidend daran mitgewirkt, dass die Stuttgarter geschlagen wurden, das dritte Tor steuerte Valmir Sulejmani bei (7.). Der VfB hatte durch Marc Stein kurzfristig für etwas Nervosität gesorgt (52.), doch die Waldhöfer taten genug, um nicht ernsthaft in Gefahr zu geraten. Deshalb durften sich die 5765 Zuschauer im Stadion über den nächsten Sieg freuen, der über weite Teile der Partie verwaltet wurde - aber das ist eben auch notwendig, wenn man am Ede souverän oben stehen will.

Die Verantwortlichen waren deshalb nach dem Schlusspfiff froh über die drei Zähler, denn sie lassen die Hoffnung größer werden, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis der Klub Planungssicherheit hat. "Das würde natürlich helfen", sagte Jochen Kientz. Der Sportliche Leiter führt im Hintergrund viele Gespräche und glaubt natürlich auch an den Aufstieg. Allerdings darf er in seiner Position darüber nicht offensiv sprechen. "Es sieht sehr gut aus, aber wir müssen fokussiert bleiben, um unsere Ziele zu erreichen", erklärte Kientz.

Sein Ziel ist es darüber hinaus, die erfolgreiche Mannschaft soweit es geht zusammenzuhalten. Das Grundgerüst für die kommende Saison steht, aber mit Marco Schuster, Marco Meyerhöfer, Maurice Deville, Gianluca Korte, Marcel Hofrath oder Jannik Sommer sind noch einige Akteure ohne Vertrag, die erheblichen Anteil am aktuellen Höhenflug haben. Sie sollen möglichst weiterhin bei den Blau-Schwarzen bleiben. Es ist die Priorität von Kientz und Trainer Bernhard Trares, den aktuellen Kaderstamm zum Bleiben zu bewegen.

"Ich bin in guten Gesprächen mit dem Verein und fühle mich hier wohl", sagte Marco Schuster, der als defensiver Mittelfeldspieler und stellvertretender Kapitän eine Schlüsselrolle im aktuellen Team einnimmt. Wenn man genau hinhört, geht es für Schuster nur noch darum, sicherzustellen, in der nächsten Saison in der 3. Liga zu spielen, danach dürfte er einen Vertrag bei den Blau-Schwarzen unterzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass die Meisterschaft bald sichergestellt ist.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Conrad, Seegert, Hofrath - Marco Schuster - Deville (12. Schwarz, 76. Celik), Gianluca Korte, Timo Kern (84. Schultz), Sommer - Sulejmani.

VfB Stuttgart II: Geng- Allgaier, Stein, Suver, Grözinger - Kiefer - Bux, Dos Santos, Wähling (52. Nussbaumer), Ferdinand - Tomic.

Zuschauer: 5765; Schiedsrichter: Martin Kliebe (Hopfelde); Besonderes Vorkommnis: Markus Scholz (SVW) hält Foulelfmeter von David Tomic (43.); Tore: 1:0 Kern (6.), 2:0 Sulejmani (7.), 2:1 Stein (52.), 3:1 Kern (60.).