Es gab aber auch bittere Momente mit den Blau-Schwarzen: Uwe Rapolder am 20. Mai 2001, dem Tag, an dem dem SVW fünf Minuten bis zur Bundesliga gefehlt haben. Foto: dpa

Von Daniel Hund

Heidelberg. Südwest-Derby. SV Waldhof gegen 1. FC Kaiserslautern, Buwe gegen Rote Teufel. Am Sonntag steigt er mal wieder, der ewig junge Klassiker. Ab 14 Uhr geht’s im Mannheimer Carl-Benz-Stadion zur Sache. Uwe Rapolder, 63, weiß, wie sich das anfühlt.

Von 1997 bis 2001 hatte er am Alsenweg als Trainer das Kommando. Für viele Waldhof-Fans ist er nach wie vor der beste Trainer, den die Blau-Schwarzen je hatten. Vor dem Spiel der Spiele hat sich die RNZ mit ihm unterhalten.

Uwe Rapolder, der SV Waldhof war Ihre erste Trainerstation in Deutschland, erinnern Sie sich noch gerne an diese Zeit zurück?

Natürlich. Es waren sehr schöne Jahre. Und das nicht nur vom fußballerischen her, auch von den Menschen und dem ganzen Umfeld. Es hat richtig Spaß gemacht. Meine Frau sagt, dass das für sie die schönste Zeit überhaupt war.

Am Sonntag steht das Südwest-Derby an. Ein ganz besonderes Spiel.

Das kann man so sagen (lacht laut). Als ich damals 1997 beim Waldhof anfing, haben wir in den letzten Spielen der Zweiten Liga auch in Lautern gespielt. Zu diesem Spiel gibt es einige Anekdoten. Zum Beispiel die: Als wir da so zum Betzenberg hochgefahren sind, sprach mich unser damaliger Präsident Wilfried Gaul an und sagte: ’Sie, wenn wir heute dort gewinnen, schenke ich ihnen meine Uhr’. Die hatte er am Handgelenk, das war eine richtig teure, mit extra Glockenspiel. Als es dann nach relativ kurzer Zeit 0:3 stand, habe ich zu ihm auf die Tribüne hochgewinkt und gesagt, dass er die Uhr behalten kann. Da waren wir total unterlegen. Ein Jahr später wurde Lautern deutscher Meister.

Diese Partie war auch die Geburtsstunde des "Ehrmann-Killers" Atilla Birlik. Kurz nach seiner Einwechslung grätschte er Martin Wagner um und knallte dann auch FCK-Torhüter Gerry Ehrmann noch eine. Können Sie sich daran noch erinnern?

So etwas vergisst du nie (lacht). Das war eine kuriose Situation.

Als Birlik mit der Roten Karte vom Platz kam, haben Sie ihn angelächelt.

Was sollte ich machen. Atilla war etwas übermotiviert. Es sah einfach lustig aus, wie der kleine Kerl den großen Ehrmann angeht, der hätte ihn ja einstampfen können (lacht). Atilla hat mich danach so von unten angeschaut, da konntest du nur lächeln. Er wollte es allen zeigen. Genau solche Geschichten sind es doch, die den Fußball ausmachen.

Weitere Derbys haben Sie mit dem SVW nicht gegen Lautern gespielt...

Nein, aber ich habe Lautern mit Koblenz zweimal geschlagen. Dort haben wir 3:2 gewonnen und zu Hause 5:0. Das war in der Zweiten Liga. Lautern ist natürlich schon eine Adresse. Dieser Niedergang ist schon hart. So geht es aber vielen Traditionsvereinen. Das ist schade. Die, die mehr mit Konzept und Sponsoren arbeiten, haben sich durchgesetzt. Egal ob Leverkusen, Hoffenheim oder Leipzig, die alle gute Arbeit leisten. Tradition kann manchmal eben auch hinderlich sein.

Der Waldhof ist ein Traditionsverein.

Auf alle Fälle. Der SVW ist etwas Besonderes. Für mich war das eine Top-Zeit. Im Carl-Benz-Stadion haben wir tolle Schlachten geschlagen. Das Publikum war unglaublich. Diese Vereinstreue ist imponierend. Gerne erinnere ich mich auch an unseren 4:0 Sieg gegen Gladbach zurück, die zuvor 15 Mal ungeschlagen waren.

War der Aufstieg in die Zweite Liga das Highlight?

Nein, das würde ich nicht sagen, sondern der Fast-Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 2001. Das war eine überragende Saison. Und dann dieses bittere Ende. Da war wirklich schon alles aufgebaut. Die Enttäuschung war riesig. Uns haben fünf Minuten gefehlt.

Träumen Sie noch manchmal davon?

Ja, es gibt im Leben gewisse Wegkreuzungen, wenn du da falsch abbiegst, dann klappt es nicht mehr. Ich bin davon überzeugt, dass der Waldhof eine gigantische Zukunft vor sich gehabt hätte. Diese Erfahrung war brutal. Hätten wir es damals gepackt, hätte Dietmar Hopp das mit Hoffenheim vielleicht nie begonnen.

Gehört der SVW in die Zweite Liga?

Auf alle Fälle. Vor allem die Fans hätten es verdient. Wir hatten in der Zweiten Liga fast jedes Spiel ausverkauft. Meist waren es um die 25.000 Zuschauer, die richtig Radau gemacht haben. Ich rechne in dieser Saison noch mit dem Waldhof: Man hat sich intelligent verstärkt und bleibt aus meiner Sicht bis zum Schluss ganz vorne mit dabei.

Ist eine Rückkehr auf die Trainerbank bei Ihnen völlig ausgeschlossen?

Ich bin jetzt seit sechs, sieben Jahren raus aus dem Geschäft. Ich musste damals aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten. Ich habe mir auch zu viel Druck als Trainer gemacht. Ich wollte immer unbedingt gewinnen und aufsteigen. Jetzt bin ich topfit, mache viel Sport. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmals dieses Feuer entfachen könnte, um anzugreifen.

Sie gelten als erster Konzepttrainer. Ein Ralf Rangnick trainiert mittlerweile Manchester United, Jürgen Klopp Liverpool, Thomas Tuchel Chelsea.

Das tut weh, klar. England wäre auch für mich ein Traum. Als ich Thomas Tuchel zuletzt getroffen habe, hat er zu mir gesagt: ’Uwe du bist der Meister, gelernt haben wir es von dir’. Das ist schon alles ein bisschen die Schule, die ich rein gebracht habe. Als ich 1997 zum Waldhof kam, haben die anderen Trainer über meine Viererkette gelacht. Ein Jahr später haben fast alle Mannschaften in Deutschland mit ihr gespielt. Auch den Begriff Automatismen und das vertikale Spiel habe ich eingeführt. Bei mir war es eben so, dass ich immer stark polarisiert habe. Woran ich aber auch selbst Schuld war. So bin ich eben.

Zurück zum Derby: Wie geht’s aus?

Ich tippe auf ein 2:2. Ich drücke dem Waldhof die Daumen. Aber Kaiserslautern ist sehr stabil. Freuen würde ich mich, wenn am Ende beide aufsteigen.