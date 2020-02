Von Jürgen Autenrieth

Heidelberg. Björn Andrae würde auf seine alten Tage den Recycling Berlin Volleys liebend gerne die Suppe versalzen. Allein der Gedanke daran lässt ihn verschmitzt lächeln, hat er doch vor 25 Jahren beim SCC Berlin, der sich 2011 in RB Volleys umbenannte, mit dem Volleyball begonnen. "Wir provozieren einfach unser Glück", sagt der mit 38 Jahren älteste Bundesligaprofi im Hinblick auf das Finale um den Pokal des Deutschen Volleyball Verbands (DVV).

In der SAP Arena trifft er an diesem Sonntag (13.45 Uhr) mit seinem Klub, den SWD Powervolleys Düren, auf den noch unbesiegten Erstliga-Tabellenführer aus Berlin. Ab 16.30 Uhr (live in Sport 1) stehen sich bei den Frauen der Dresdner SC und der MTV Allianz Stuttgart gegenüber.

Würde Andrae nach 2000, 2001, 2002 und 2003 auch in diesem Jahr den Pokal in die Höhe stemmen, wäre das ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Cody Kessel. Der US-Amerikaner kehrt nach der lehrreichen Finalniederlage im Vorjahr mit dem SVG Lüneburg dieses Mal mit den RB Volleys voller Hoffnung nach Mannheim zurück.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich eine zweite Chance bekomme. Das bedeutet mir schon viel", erklärt der Mann aus Colorado Springs, der nach drei Jahren in Lüneburg nun das "Privileg in Berlin zu spielen" genießt. Mit dem Gewinn des Supercups hat Kessel bereits einen Titel in diesem Jahr gesammelt. Jetzt will der 28-Jährige alles in die Waagschale werfen, um erstmals auch den Pokal in seinen Händen zu halten.

Beide Außenangreifer sind sich aber in einem Punkt einig, dass dieses Endspiel vor mehr als 10.000 Zuschauern etwas ganz Spezielles ist. "Für beide gibt es eine Warmmach-Phase. Die Mannschaft, die dann schneller ins Spiel findet, gewinnt auch", betont Andrae und fügt an: "Es ist nur ein Spiel und da kann alles passieren." Kessel sieht es ähnlich, warnt allerdings: "Auch wenn wir das Punktspiel deutlich entschieden haben, bedeutet das nichts. Das ist ein besonderer Event, da kann jede Mannschaft gewinnen. Düren ist erfahren und hat bei den Aufschlägen und der Annahme viel Potenzial."

Als Andrae 2003 seine Europa-Tour startete, war Kessel, dessen Vater auch Volleyball-Profi war, gerade einmal zwölf Jahre alt. Über Italien, Polen, Griechenland und wieder Italien machte Andrae auch für fünf Jahre in Russland (Kusbass Kemerowo und Ufa Ural) Station. 2015 heuerte er für ein Jahr wieder in Friedrichshafen an. Danach folgte ein Engagement bei den Netzhoppers aus Königs-Wusterhausen, bevor er 2018 nach Düren wechselte.

In der DVV-Auswahl hörte er 2012 nach 280 Einsätzen auf. Neben zahlreichen Titeln wurde er außerdem 2004, 2005 und 2006 zum Volleyballer des Jahres gewählt. "Ich möchte keine Sekunde missen" sagt Andrae über das Profigeschäft und ergänzt: "Vor allem in Italien habe ich von den Weltstars, mit denen ich spielte, viel mitgenommen. Ich habe zugeschaut und alles aufgesaugt."

Ganz so spektakulär liest sich die Vita von Kessel nicht. Nach vier Jahren High School spielte und studierte er an der Princeton University, ehe er sich nach seinem Bachelorabschluss in Geschichte 2015 dem Schweizer Erstligisten Volley Schönenwerd anschloss. Wegen einer Verletzung musste er die Saison frühzeitig beenden. 2016 wechselte er nach Lüneburg.

"Für mich waren das drei ganz besondere Jahre. Ich bin dem Klub sehr dankbar, dass er mir die Chance gab, in der Bundesliga zu spielen", sagt Kessel rückblickend und erinnert sich lachend an eine Werbung, die er für einen Energieversorger machte: "Dabei habe ich das wichtige Wort Durchlauferhitzer gelernt."

Kessel ist derzeit mit seiner Situation in Berlin äußerst glücklich, da er bei einem "interessanten Verein spielt und in einer Weltstadt wohnt". Der Pokalsieg würde sein Glück vollkommen machen.

