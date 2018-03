Von Elena Auer

Heidelberg. In den 13. Stock ohne Fahrstuhl? Unmöglich? Nicht für Franz Maier, er macht das sogar 194 mal hintereinander. Und zwar bei den Weltmeisterschaften im Vertical Marathon. Zum vierten Mal fanden diese in Hannover statt. 11 Stunden und 43 Minuten hat er für die 42 Kilometer auf Stufen gebraucht.

Der Vertical Marathon unterscheidet sich zu anderen Treppenläufen vor allem in der Distanz: Meist finden solche Läufe als Treppensprints statt: Start unten, Ziel oben. Beim Vertical Marathon läuft man mehrmals auf und ab, dabei legen die Teilnehmer eine Strecke von 42 Kilometer zurück. Nicht länger als 15 Stunden dürfen sie für die 83.808 Stufen brauchen. "Einmal auf die Zugspitze und das Matterhorn hoch und wieder runter - und das vom Meeresspiegel aus", weiß es Maier ganz genau. So beschreibt er die insgesamt 14.666 Höhenmeter. Teilnehmen darf nur, wer sich vorher bereits qualifiziert hat und mindestens 18 Jahre alt ist. Und zusätzlich ist ein ärztliches Attest notwendig.

Maier hat mit seinen 55 Jahren schon an einigen Läufen teilgenommen. Seit 1984 ist er dabei, neben Marathons geht er auch bei Ultramarathons und Rückwärtsläufen an den Start. Immer wieder ist er auf der Suche nach neuen Herausforderungen. "Irgendwann ist die Bestzeit ausgereizt, dann weiß man, wo die Grenze ist", sagt er. Mit dem Laufen aufzuhören ist für ihn aber keine Option. Die Bewegungsfreude treibt ihn an. Um sich zu einem Ultramarathon zu überwinden, gehört ein gewisser Grad an Abenteuerlust dazu. Maier will "scheinbar unmöglich Scheinendes möglich machen".

Schon früh merkte er: Je länger die Strecke, desto besser seine Platzierung. Um Krämpfe zu vermeiden, hat er sich eine besondere Technik angeeignet. Er nutzt die Arme, um sich auf dem Geländer abzustützen, dabei entlastet er seine Beine. Auch beim Hochlaufen kommt es auf die Technik an: Maier nimmt immer zwei Stufen auf einmal und nutzt das Geländer, um sich daran hochzuziehen. Der Einsatz des Oberkörpers stellt einen entscheidenden Unterschied zum normalen Marathon dar. Treppenlauf ist eine Kraftausdauersportart, daher muss neben der Ausdauer auch die Kraftfähigkeit trainiert werden.

Wenn Maier gerade nicht aktiv in einem Treppenhaus zu finden ist, engagiert er sich für seine Randsportart. Er ist Mitglied der Vorstandschaft beim Verein "Towerrunning Germany" und organisiert mehrere Rennserien in Deutschland. Sein Ziel ist es, das Treppenlaufen bekannter zu machen. "Ich würde jedem die Treppe empfehlen, man findet sie überall. Sie steht immer zur Verfügung und ist ein super Sportgerät", sagt der Gymnasiallehrer. Auch seine Schüler müssen ran - in Form von kleinen Wettkämpfen gegen ihn. Den Vertical Marathon würde er aber nur denen empfehlen, die dafür bereit sind und es wirklich wollen.

Schließlich geht es nicht nur um die körperliche Leistungsfähigkeit, auch die mentale Stärke ist entscheidend. Es gibt viel zu beachten, um diesen Extremlauf zu bewältigen. Pulsfrequenz, gleichmäßige Rundenzeiten, Ernährung und das Vermeiden von Krämpfen. Die Kombination von Marathon in der Distanz, Ultramarathon in der Zeit und Treppenlauf vom Bewegungsablauf ist eine extreme Herausforderung. Und sicherlich nicht jedermanns Sache...