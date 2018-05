Von Claus-Peter Bach

Sandhausen. Heidelbergs Oberbürgermeister Professor Dr. Eckart Würzner führt für weitere zwei Jahre den eingetragenen Verein Sportregion Rhein-Neckar, der ein Netzwerk aus Sportvereinen, Fachverbänden, Sportkreisen, Sportbünden, wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen der Wirtschaft aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz bildet und mit vielfältigen Aktionen darum bemüht ist, dass es Sporttreibenden in der Metropolregion Rhein-Neckar besser geht als andernorts.

Bei der Ordentlichen Mitgliederversammlung im Loft 16 des SV Sandhausen, dessen Präsident Jürgen Machmeier den Fußball-Zweitligisten auf sympathische Weise vorstellte, wurde Eckart Würzner zum dritten Mal in den Vorstandsvorsitz gewählt und erhielt - wie alle Mitglieder des sechsköpfigen Geschäftsführenden Vorstandes und die 17 Damen und Herren des Erweiterten Vorstandes - alle Stimmen der 64 anwesenden Mitgliedsorganisationen. Als stellvertretende Vorsitzende fungieren Elke Rottmüller (Vizepräsidentin des Sportbundes Pfalz), Gregor Greinert (Geschäftsführer der Greinert Verwaltungsgesellschaft), Lothar Quast (Sportbürgermeister der Stadt Mannheim) und Professor Dr. Henning Plessner vom Institut für Sport und Sportwissenschaften der Universität Heidelberg. Schatzmeister bleibt Heidelbergs Sportkreis-Vorsitzender Gerhard Schäfer, der eine erfreuliche Bilanz präsentierte.

Demnach hat die Sportregion im Jahr 2017 Einnahmen in Höhe von 193.900 Euro bei Ausgaben in Höhe von 167.981, 55 Euro und somit einen Überschuss von 25.918, 45 erwirtschaftet, der das Vereinsvermögen auf 68.009, 58 Euro erhöht. Die beiden Kassenprüfer Gert Bartmann (Stadt Heidelberg) und Thomas Gerling (Stadt Ludwigshafen) attestierten Schäfer eine korrekte, plausible und übersichtliche Kassenführung und beantragten die Entlastung des gesamten Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde.

Die Sportregion Rhein-Neckar fördert nicht die Veranstaltungen ihrer rund 200 Mitgliedsorganisationen, verknüpft in vier Beiräten aber deren Interessen und sorgt so dafür, dass die besten Athletinnen und Athleten sowie die wichtigsten Veranstaltungen als weithin sichtbare Leuchttürme strahlen können. Gegenwärtig hat die Sportregion rund 50 Ereignisse identifiziert, mit denen sie auf ihrer Internet-Homepage www.sportregion-rhein-neckar.com für die Kurpfalz und ihren hohen Freizeitwert wirbt. Hierfür hat der Verein für 2018 rund 170.000 Euro in seinem Etat vorgesehen.

Nach der Verabschiedung langjähriger Vorstandsmitglieder wie Katrin Tönshoff, OB Heiner Bernhard, Helmut Schleweis, Markus Gomer und Professor Dr. Klaus Roth wurden Rainer Arens (Sparkasse Heidelberg), Günter Bausewein (Sportkreis Bergstraße), Uwe Franz (Stadt Worms), Peter Hofmann (TSG 1899 Hoffenheim), Gordon Rapp (Olympiastützpunkt Rhein-Neckar), OB Jutta Steinruck (Ludwigshafen) und Dr. Hartmut Unger (BASF SE) neu in den erweiterten Vorstand gewählt, dem mit Mandy Rupp (Mannheimer HC und AOK Rhein-Neckar/Odenwald) eine Hockey-Olympiasiegerin angehört.