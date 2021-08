Von Matthias Miltz und Eugen Bartel

Neckarelz/Gommersdorf. Es könnte ein enorm wichtiger Spieltag für die SpVgg Neckarelz und den VfR Gommersdorf in der Verbandsliga Nordbaden werden. Nachdem die beiden Mannschaften am ersten Spieltag direkt aufeinandergetroffen sind (Gommersdorf siegte mit 2:1), warten am Sonntag die nächsten Herausforderungen.

Besonders für die SpVgg Neckarelz und Trainer Stefan Strerath ist das Spiel beim FC Freidrichstal wichtig. Denn mit dem FC trifft man auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. "Wir sind nur 16 Mannschaften in der Liga, da wird sich sehr schnell die Spreu vom Weizen trennen. Es gibt ein paar Teams, die oben mitspielen werden, aber ab Platz neun abwärts wird es um den Abstieg gehen. Und da werden vermutlich auch wir und Friedrichstal uns aufhalten", weiß auch Strerath um die Wichtigkeit der Partie am Sonntag. Der Gegner ist kein Unbekannter für die SpVgg. Bereits vor drei Wochen traf man im Pokal aufeinander, schmiss den FC nach Elfmeterschießen raus. "Es war eine Begegnung auf Augenhöhe", findet Strerath, weiß aber auch: "Man darf dieses Spiel nicht überbewerten. Sowohl bei Friedrichstal, als auch bei uns haben noch einige Spieler gefehlt." Er erwarte "ein komplett neues Spiel."

Aus dem Saisonauftakt gegen Gommersdorf nimmt der Neckarelzer Coach mit, "dass wir so schnell wie möglich unsere jugendliche Naivität ablegen müssen." Damit meint er vor allem die Zweikampfführung in den ersten 20 Minuten, in denen der VfR das Spiel nach belieben dominierte. "Wir müssen von Beginn an konzentriert sein, dürfen nicht wie gegen Gommersdorf nach zwei Minuten ein Gegentor kassieren." Doch es gibt auch Positive Aspekte, die der Trainer mit nach Friedrichstal nimmt. "Nach den ersten 20 Minuten war die Einstellung der Mannschaft top. Man hat richtig gemerkt, dass ein Ruck durch die Truppe ging. Ab da waren wir mit der nötigen Leidenschaft in den Zweikämpfen." Die Phase zwischen der 20. Minute und der Halbzeit war in der Tat die beste Phase im Spiel der Neckarelzer.

Mitverantwortlich dafür: Neuzugang Kestrin Gashi. Der 21-Jährige Innenverteidiger fand nach der schwierigen Anfangsphase immer besser in die Partie. "Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Mit seinem Biss und seiner Dynamik hat er das Potenzial in solchen Phasen voranzugehen", gibt es ein Lob vom Trainer. Und auch Torhüter Maximilian Penz war in dieser Phase des Spiels enorm wichtig, hielt seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel. "Max ist unumstritten und einfach eine Bank. Seine Ruhe und Qualität sind enorm wichtig für uns", sagt Strerath. Der kann für Sonntag darüber hinaus mit den wiedergenesenen Marco Horning und Julian Reinmuth planen. Amin Yazij muss dagegen angeschlagen passen.

Verletzungssorgen hat auch Gommersdorf-Trainer Peter Hogen. Neben den bereits verletzten Luca Heinle und Spielführer Fabian Geissler werden am Sonntag auch Markus Gärtner und Dennis Hermann ausfallen. "Das trifft uns natürlich hart", hadert Hogen, gibt sich dann aber kämpferisch: "Wir werden alles geben, um die Waldhöfer zu schlagen." Immerhin ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt dem Coach: Fabian Schuler ist nach Muskelproblemen wieder fit. "Ich habe am Montag wieder mittrainieren können, dass ich am Wochenende auf jeden Fall im Kader sein könnte", gibt sich der Mittelfeldspieler optimistisch.

Gegen den Waldhof darf sich der VfR einen längeren Durchhänger wie gegen Neckarelz nicht leisten, darüber ist sich auch Hogen im Klaren: "Dazu brauchen wir aber eine konstantere Vorstellung als gegen Neckarelz. Solche Schwächephasen wie die 20 Minuten vor der Halbzeit kosten gegen andere Mannschaften Punkte."

Die Zweite des SV Waldhof ist für die Gommersdorfer ein fast unbeschriebenes Blatt. Jahr für Jahr ändert sich der Kader dieser Mannschaft rasend schnell. Das Auftaktspiel daheim gegen den VfB Eppingen wurde mit 0:3 verloren. Doch so eindeutig wie das Endergebnis ist, war der Verlauf der Partie nicht. Das frühe Führungstor der Eppinger half den Kraichgauern auf die Sprünge. Die Waldhof-Buwe rannten zwar an, konnten aber keinen Treffer gegen eine stabile Eppinger Abwehr erzielen. Die Gommersdorfer stellen sich auf eine frei und ohne Druck aufspielende Mannschaft aus Mannheim ein. Hoffnungsvoll für die Gommersdorfer ist die Bilanz gegen die Waldhöfer in den letzten Jahren. Da gewannen die Jagsttäler mit 2:1 in der Saison 2013/14, einem legendären 4:0 im Aufstiegsspiel im Juli 2015 und dem 3:1-Sieg der Gommersdorfer in der Saison 2019/20.