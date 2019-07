Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Dass Frauen mit Männern spielen, ist nichts Neues - schon in der Schöpfungsgeschichte steht davon geschrieben. Im Tennis gab es 1900 in Paris die ersten Olympiasieger im gemischten Doppel, Baron Pierre de Coubertin hatte die geschicktesten Pärchen Europas höchstpersönlich in seine Hauptstadt eingeladen. Auch im Tischtennis, Badminton, Curling, Rennrodeln und neuerdings im Skispringen sporteln Frauen mit Männern; wie das zu geschehen hat, haben Funktionäre im Regelwerk genau beschrieben.

In keiner Sportart spielen Frauen so begeistert mit Männern wie beim Ultimate Frisbee, wovon sich die Fans in dieser Woche bei der U24-Weltmeisterschaft in Heidelberg überzeugen können. Im deutschen Mixed-Team, das den sechsten Platz von 2018 verbessern und wieder beste Mannschaft Europas werden möchte, herrscht Parität: Elf Frauen spielen zusammen mit elf Männern, was zur Freude von Bundestrainer Philipp Hartmann so gut funktioniert, dass die Mannschaft sicher in den Power Pool eingezogen ist. Den beiden Siegen über Italien (15:9) und China (15:2) standen zwar Niederlagen gegen Kanada (4:15) und Tschechien (7:15) gegenüber, doch der Einzug in die Zwischenrunde war nicht gefährdet.

Das Zusammenspiel im deutschen Team ist auch deshalb so harmonisch und funktioniert - anders als in mancher Ehe - ganz ohne Gezänk, Eifersucht und böse Worte, weil sich Frisbeespielende in jeder Lebenslage an die fünf wesentlichen Verhaltensregeln halten, die sogar auf Plastikbannern an den Spielfeldbarrieren zu lesen sind:

1. Kenne die Regeln! 2. Vermeide Körperkontakt! 3. Genieße das Spielen! 4. Sei immer fair! 5. Kommuniziere respektvoll!

Wer die durchaus hart umkämpften Spiele bei der WM in den Heidelberger Sportzentren Nord und Süd verfolgt hat, könnte auf die Idee kommen, dass die Regeln des Frisbeespiels kluge Lebensregeln sein könnten. Frisbee-Fans haben allerdings die Befürchtung, dass sich auch dieser Sport verändern könnte, sobald viel Geld zu verteilen ist; spätestens 2028 bei Olympia in Los Angeles könnte die Zeitenwende eintreten ...

Jonah Beiglböck und Clara Dimitrijevic sind Nationalspieler aus Nordbaden. Foto: CPB

In der deutschen Mannschaft spielen zwei Akteure, die ihre Wurzeln in der Kurpfalz haben. Clara Dimitrijevic ist eine 22-jährige Studentin der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart und spielt für die Flying Igels der Turn- und Sportfreunde Ditzingen, die mit ihrer Fußball-Oberligamannschaft in den 1990-er und frühen 2000-er Jahren öfters bei der SGK Heidelberg zu Gast waren. Clara stammt aus Eppelheim und hat sich als Weit- und Dreispringerin des TVE eine enorme Sprungkraft angeeignet, die ihr als Angriffsspitze des Mixed-Teams sehr zugute kommt.

Jonah Beiglböck (22), dessen Vater Florian ein Rugby-Jugendspieler beim SC Neuenheim war und als Endokrinologe in einer Heidelberger Gemeinschaftspraxis wirkt, ging nach dem Abitur am Karlsruher Markgrafen-Gymnasium zum Jura-Studium nach Berlin, kam bei einem Uni-Kurs mit der Flugscheibe in Berührung und spielt nun mit großer Begeisterung für den Berliner Turnsport-Verein und die deutsche Nationalmannschaft, in der er für die clevere Verteilung des Spielzeugs zuständig ist.

Clara und Jonah, die ihre erste Weltmeisterschaft bestreiten, haben sich im September und Oktober 2018 bei den Sichtungen der Bundestrainer Philipp Hartmann und Marcel Glass erstmals getroffen und seither ein anspruchsvolles Trainingsprogramm zur Teambildung durchlaufen. Nach einem einwöchigen Trainingslager im Januar in Warschau hat die deutsche Mannschaft seit Anfang Mai vier Trainingswochenenden und drei Turniere absolviert, bei denen, so Jonah Beiglböck, "das Spielverständnis enorm verbessert wurden."

Im Frisbee gelten für Mitglieder der Nationalmannschaften klare und verständliche Regeln: Jeder kommt für seine Reise- und Verpflegungskosten selbst auf. Das bedeutet, dass man neben dem Studium einen einträglichen Job "oder einen sportbegeisterten Papa" braucht.

Das Trainerteam: David Schall (v.l.), Tim Buchholz und Jörg Reinert. Foto: Weindl

Es wurde gelacht und gescherzt, dabei war das Spiel noch nicht einmal vorbei. Dass die Männer-Nationalmannschaft bei der U24-Heimweltmeisterschaft im Ultimate Frisbee mehrere Gründe zur Freude hatte, lag daran, dass zum einen die gestrigen Gegner - Panama und Dänemark - geschlagen wurden und die Jungs zum anderen schlicht untereinander sehr gut harmonieren.

"Die Stimmung im Team ist einfach super", sagte Bundestrainer Tim Buchholz. Ein Satz, der gerade in Zeiten des Misserfolgs an Bedeutung gewinnt. Schließlich hat seine Mannschaft das eigentliche Ziel - Viertelfinale - verpasst, weil sie in der Vorrunde bereits gegen England, Kolumbien und Japan verloren hatte. "Das waren alles Teams, die wir an einem guten Tag auch schlagen können", sagte der Coach.

Deshalb, so Buchhholz, sei es zwar extrem schade, dass man bereits ausgeschieden sei, dennoch habe man weiterhin das Ziel, jedes der verbleibenden Spiele zu gewinnen. "Das Duell mit Panama war für uns ein Pflichtsieg", resümierte Jörg Reinert, der sich ebenfalls im Trainerteam befindet. Der Klassenunterschied zwischen den Gästen aus Panama, die in Heidelberg erstmals an einer WM-Endrunde teilnehmen, und der deutschen Auswahl wurde von Beginn an deutlich. So sah es spielerisch leicht aus, wie die in weißen Trikots spielenden Deutschen die Scheibe durch die eigenen Reihen laufen ließen, ohne dabei auch nur kurzzeitig den Eindruck zu vermitteln, das Spielgeschehen nicht unter Kontrolle zu haben.

Panama hatte nicht nur die körperlich kleineren Spieler, sondern auch noch den kleineren Kader. Kein Wunder, dass am Ende ein hoher, aber überaus verdienter 15:3-Sieg stand. Gegen die Nachbarn aus Dänemark, die sich ebenfalls nach der Gruppenphase aus dem Turnier verabschieden müssen, war es knapper, reichte aber dennoch für einen 15:6-Erfolg. "Wir wussten, dass es schwierig wird, das Viertelfinale zu erreichen", sagte Reinert. Von Enttäuschung wollte er nun nicht sprechen, er bekräftigte aber, dass man sich durchaus unter Wert verkauft habe.

Buchholz: "Wir können auf einem sehr hohen Level mitspielen. Mit unserer Spielweise können wir sehr zufrieden sein, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat." Weil das Leistungsniveau unter den besten acht Teams aber mittlerweile so dicht beieinander sei, könne es eben auch mal passieren, dass man früh ausscheide. Trotzdem lief am Mittwoch niemand mit hängenden Schultern auf dem Sportgelände des Heidelberger Ruderklubs herum; vielmehr wurde gelacht, geflachst und mit den Gästen aus Panama Erinnerungsfotos geschossen.

Man ließ sich nicht die Stimmung verderben. "Finalspiele vor heimischem Publikum wären natürlich super gewesen, dann wären bestimmt viele Zuschauer gekommen. Das hätte ich den Jungs schon gegönnt", sagte Buchholz: "Aber es hat einfach nicht sollen sein."

Musste sich gestern zweimal geschlagen geben: Levke Walczak. Foto: Weindl

Auch der gestrige Tag bei der U 24- Weltmeisterschaft im Ultimate Frisbee erfreute die Zuschauer mit vielen hochklassigen Duellen. So setzten sich die Deutschen Männer zuerst deutlich mit 15:3 gegen Panama durch, am frühen Abend besiegte die Mannschaft von Tim Buchholz auch die Gäste aus Dänemark klar mit 15:6. Das Viertelfinale wurde aber dennoch nicht erreicht.

"Wir waren sonst immer unter den besten fünf Teams. Das wird auch in Zukunft unser Anspruch sein. Mit der Entwicklung über das Turnier können wir zufrieden sein, gleichzeitig ist es aber natürlich unglücklich, dass wir das Viertelfinale knapp verpasst haben", sagte Herren-Bundestrainer Buchholz.

Auch der 15:10-Sieg Österreichs gegen Großbritannien konnte den deutschen Herren nicht mehr helfen. Man steht nun auf dem fünften Platz, weil man von acht Duellen lediglich vier Spiele für sich entscheiden konnte.

Damit stehen die Viertelfinals bei den Männern fest: Es duellieren sich die USA und Australien, Italien und Großbritannien, Kanada und Kolumbien - zudem Japan und Belgien. Leicht favorisiert gehen die Amerikanerinnen, Italienerinnen, Kanadierinnen und Japanerinnen in ihre Finalduelle. Das Halbfinale ist das große Ziel.

Die Frisbee-Frauen hatten gestern keinen Grund zum Jubeln. Im Power Pool C verlor man zuerst gegen die favorisierten Kanadierinnen mit 9:15, danach hatte man gegen das Topteam aus Japan ebenfalls kaum eine Chance (6:15). Dazu kam, dass die Japanerinnen neben der deutschen Auswahl auch noch die hoch gehandelten Kolumbianerinnen mit 15:7 besiegten.

Auch die deutschen Mixer mussten zwei Niederlagen hinnehmen. Im Powerpool verlor man zunächst gegen die Niederlande mit 10:15, einige Stunden später gab es gegen die USA, das Heimatland des Frisbeesports, ebenfalls nichts zu holen. Man erzielte lediglich drei Punkte, die Begegnung endete aus deutscher Sicht leistungsgerecht 3:15.

Frisbee-WM, Sportzentrum Süd, Donnerstag, 11 Uhr, Männer: Deutschland - Irland (Feld 15); 13 Uhr, Frauen: Deutschland - Italien (Feld 13); 11 Uhr, Mixed: Deutschland - Lettland (Feld 13).