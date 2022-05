Heidelberg. (ofn) Die Sonne strahlt am Samstag, das Thermometer zeigt knapp 28 Grad. Preisfrage: Was macht man an einem so herrlichen Frühsommertag? Kleiner Tipp: Es geht um etwas Rundes, das knapp 175 Gramm wiegt und einen Durchmesser von 28 Zentimeter hat. Klare Angelegenheit. Pizza essen.

Falsch. Ultimate Frisbee spielen!

Levke Walczak, Samuel Beutenmüller & Co. gingen am Wochenende nicht etwa zum Lieblingsitaliener. Das Team Flying Disc Deutschland trat am Samstag und Sonntag vor rund 350 Zuschauern auf dem Gelände des TSV Handschuhsheim zu einer Länderspieltestreihe gegen England und Frankreich an.

Ultimate Frisbee erinnert an American Football. Es geht darum, die Scheibe in der gegnerischen Endzone zu fangen. Der große Unterschied, erklärt Jörg Benner, Geschäftsführer des Deutschen Frisbeesport-Verbands: "Wer fängt, steht." Wer die Scheibe in der Hand hat, darf damit nicht laufen. Erlaubt ist der Sternschritt wie im Basketball. Wenn Gegnerdruck da ist, hat man zehn Sekunden Zeit, um das Spielgerät weiter zu werfen. "Man kann die Scheibe mit Außenbogen oder mit Innenbogen werfen", sagt Benner und schmunzelt: "Das nennen wir die Faszination der Rotation."

Gespielt wird in der Regel bis eine Mannschaft 15 Punkte erreicht hat. In Heidelberg reichten 13, weil samstags und sonntags je zwei Spiele für die Teams anstanden. Gegen England setzte es für Deutschland zwei knappe Niederlagen (jeweils 12:13), gegen Frankreich gab es zwei Siege (13:11 und 13:9).

Es waren für das Nationalteam die ersten Testspiele vor den World Games, die vom 7. bis 17. Juli in Birmingham, Alabama/USA stattfinden. "Wir sind zufrieden. Wir haben gesehen, was funktioniert und was nicht", sagt Trainer Max Leibersberger und gibt zu: "Die Spannung steigt. Es kribbelt."

Neben den europäischen Vertretern Deutschland, England und Frankreich gehen bei den World Games auch die USA, Australien, Kanada, Japan und Kolumbien an den Start.

"Im Ultimate Frisbee sind wir eine riesige, globale Community", sagt Leibersberger: "Die Franzosen und Engländer kennen wir schon seit Jahren. Es ist viel Respekt da, man freut sich immer wieder, sich zu treffen."

Nach dem Ende einer Partie kommen die Kontrahenten zusammen, man klatscht sich ab, tauscht sich aus. Als Deutsche und Franzosen am Samstagabend nach Abpfiff im Kreis zusammensitzen, sagt eine Spielerin: "Eat well, sleep well, play well".

Ob es vielleicht Pizza gab?