Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Der zweite Wettkampftag der U24-Weltmeisterschaft im Ultimate Frisbee stand ganz im Zeichen dramatischer Auseinandersetzungen zwischen den deutschen Frauen und Männern und den beiden Teams aus Kolumbien. Es waren strapaziöse Kämpfe über die vollen 100 Minuten, und beide Spiele gewannen die Teams vom nördlichsten Zipfel Südamerikas: Die Frauen mit 14:11 und die Männer mit 13:9. Das ist ein Dämpfer für die hohen Ambitionen der beiden Mannschaften des Deutschen Frisbeesport-Verbandes (DFV), die bei der Heim-WM in Heidelberg in die Halbfinals vorstoßen möchten. Es ist zwar noch nichts verloren, aber für die nächsten Gruppenspiele gilt das Motto: Verlieren verboten!

Juan Triana, 22-jähriger Spieler von den Mamoots Bogotá, hatte großen Respekt vor den vergleichsweise riesigen deutschen Spielern und nannte sie neben den USA und Japan als WM-Favoriten. Da hat der eloquente Mann, dessen Vereinsmannschaft alleine in der Hauptstadt neun gleichwertige Konkurrenten hat, ein bisschen tiefgestapelt, denn als es in der Mittagshitze auf dem Kunstrasen der SGK Heidelberg im Sportzentrum Süd vor gut 150 Zuschauern ernst wurde, lag sein Team von der ersten bis zur 100. Minute in Führung und gewann "verdient", wie Bundestrainer Tim Buchholz zugab: "Wir haben zwar auf Augenhöhe gespielt und sind auch gut ins Spiel gekommen. In einigen Situationen waren wir aber zu ungeduldig und durch den Ausfall von Frederik Zeller auch ein bisschen geschockt."

Hintergrund Heute: Kanada und Tschechien Das deutsche Mixed-Team bei der U24-Weltmeisterschaft im Ultimate Frisbee hatte gestern erneut nur ein Spiel. China erwies sich als Aufbaugegner, der vom Tabellenführer der Vorrundengruppe C mühelos 15:2 besiegt wurde. Am heutigen Dienstag folgen zwei schwere Spiele gegen die schärfsten Verfolger Kanada und Tschechien. Nach einer [+] Lesen Sie mehr Heute: Kanada und Tschechien Das deutsche Mixed-Team bei der U24-Weltmeisterschaft im Ultimate Frisbee hatte gestern erneut nur ein Spiel. China erwies sich als Aufbaugegner, der vom Tabellenführer der Vorrundengruppe C mühelos 15:2 besiegt wurde. Am heutigen Dienstag folgen zwei schwere Spiele gegen die schärfsten Verfolger Kanada und Tschechien. Nach einer 11:14-Niederlage gegen Kolumbien und einem 15:8-Sieg über die Schweiz liegen die deutschen Frauen gut im Rennen. Sie können ihre Chance auf den Einzug in den Power Pool heute mit einem Erfolg gegen Neuseeland wahren und frühzeitig Klarheit schaffen. Die deutschen Männer fanden mit Kolumbien einen wacheren Gegner und verloren mit 9:13. Das Abendspiel geriet zum Thriller und fand in den favorisierten Japanern, die schnell mit 3:0 und zur Halbzeit mit 8:2 führten, einen am Ende glücklichen Sieger. Vom 8:12 holten die Deutschen energisch auf 13:13 auf und brachten die voll besetzte Tribüne im HSC-Stadion zum Beben. das bessere Ende hatte jedoch Japan mit 14:13. Heute stehen für die deutschen Männer die Spiele gegen Taiwan und die USA auf dem Programm. Um das Viertelfinale zu erreichen, müssten zwei Siege gelingen. Die Frisbee-WM heute 9 Uhr: Männer, Österreich - Panama (TSV Handschuhsheim, Tiergartenstr. 7b); Mixed, Kanada - Italien (HSC, Stadion, Harbigweg 10); Mä., Neuseeland - Belgien (Sportzentrum Süd, Pleikartsförsterstr. 130). 11 Uhr: Mi., Kolumbien - Mexiko (Sportzentrum Nord, Tiergartenstr. 126); Frauen, Japan - Großbritannien (Sportzentrum Nord); Fr., Kanada - Australien (Rugby-Museumsplatz, Tiergartenstr. 7a); Mi., Japan - Schweden (SC Neuenheim, Tiergartenstr. 7); Fr., Italien - Irland (TSV Handschuhsheim); Fr., Schweiz - Belgien (HSC); Mi., China - Tschechien (HSC); Mi., Australien - Irland (Sportzentrum Süd); Mi., Singapur - Südafrika (Sportzentrum Süd); Mi., Spanien - Polen (Sportzentrum Süd). 13 Uhr: Mä., USA - Dänemark (Sportzentrum Nord); Mä., Deutschland - Taiwan (Sportzentrum Nord); Mä., Japan - Österreich (ASC Neuenheim, Tiergartenstr. 124); Mä., Großbritannien - Kolumbien (Rugby-Museumsplatz); Mi., USA - Niederlande (SCN); Mi., Großbritannien - Lettland (TSV Handschuhsheim); Mä., Irland - China (HSC); Mä., Schweiz - Russland (HSC); Mä., Italien - Australien (HSC); Mä., Kanada - Belgien (Sportzentrum Süd); Mi., Kanada - Deutschland (Sportzentrum Süd). 15 Uhr: Mi., Japan - Kolumbien (Rugby-Museumsplatz); Mi., Hongkong - Mexiko (SCN); Mi., Spanien - Irland (HSC); Mi., Australien - Singapur (HSC); Mi., Polen - Südafrika (Sportzentrum Süd); Fr., Deutschland - Neuseeland (Sportzentrum Süd). 17 Uhr: Mä., Großbritannien - Dänemark (Sportzentrum Nord); Mä., Kolumbien - Taiwan (Sportzentrum Nord); Mä., Japan - Panama (Uni-Stadion); Mä., USA - Deutschland (Rugby-Museumsplatz); Mi., USA - Großbritannien (SCN); Mi., Frankreich - Lettland (TSV Handschuhsheim); Mä., Italien - Russland (HSC); Mi., Deutschland - Tschechien (HSC); Mä., Schweiz - Irland (Sportzentrum Süd); Mä., Kanada - Neuseeland (Sportzentrum Süd); Mä., Australien - China (Sportzentrum Süd). 18.30 Uhr: Fr., USA - Kolumbien (HSC, Stadion). (jb)

Ultimate Frisbee ist zwar ein sehr faires Spiel, zu Karambolagen zwischen Angreifern und Verteidigern, oft einen Meter über dem Rasen, kommt es aber doch, weshalb bei Turn- und Sportfreund Zeller aus Geretsried der Daumen eine ziemlich unnatürliche Position eingenommen hatte. Da auch der Berliner Leo Eichler längere Zeit im Zelt der Medizinmänner behandelt wurde, war Deutschland geschwächt.

Beide Mannschaften aus Kolumbien erhielten für ihr virtuoses Kurzpassspiel und das flinke Freilaufen der Angriffsspitzen in der deutschen Endzone viel Beifall vom objektiven Publikum, das den Eindruck hatte, dass die Südamerikaner mit der Hitze besser zurecht kamen und im Laufen und Antizipieren von Spielsituationen etwas quicker waren.

Der langmähnige Castro bekam für seine präzisen Zuspiele aus der Tiefe des Raumes Szenenbeifall, was sich auch dadurch ausdrückte, dass die Reservespieler vielstimmig "Gol, gol, gol, Colombia!" sangen und die zuschauenden Mädchen unter den schattigen Bäumen eine Formation bildeten und zum Gesang von Madonna einen Gruppentanz darboten. Ultimate Frisbee ist zwar ein knallharter und athletischer Sport, aber auch Ausdruck von Spaß und Lebensfreude. Vielleicht liegt das Erfolgsgeheimnis der Kolumbianer darin, dass sie das Unbedingt-gewinnen-wollen mit einer großen Lockerheit verbinden können.

Die vergleichsweise schmächtigen Männer aus Bogotá, Cali und Medellín zogen gegen die deutschen Männer ein geschicktes Kurzpassspiel mit überraschenden Steilvorlagen auf. Foto: Weindl

Frisbee ist nicht nur in Bogotá ein bekannter Schul- und Universitätssport, auch in den Millionenstädten Cali und Medellín gibt es Kolonien mit einigen tausend Aktiven. Unter den 75 kolumbianischen Spielern sind die Geschwister Cárdenas aus Medellín, die durch besondere Kampfkraft und zahllose gute Pässe in die Endzone aufgefallen sind. Vale ist ein bestimmender Spieler im Männerteam, Valeria die beste Spielerin Kolumbiens, und Manuela ist an Fleiß kaum zu übertreffen.

"Wir freuen uns, gemeinsam hier zu sein", sagte Valeria, die die Glückwünsche für ihre exzellente Leistung mit einem Lächeln, einen Knicks und dem Versprechen entgegennahm: "Wir können es noch besser!" Medellín wird "Stadt des ewigen Frühlings" genannt, freundliche und optimistische Frisbeespieler gibt es dort jedenfalls auch.

Frauen-Bundestrainer Matthias Brandt (Mannheim) war nach der Niederlage gegen dieses gute Team "nur ein bisschen enttäuscht", empfahl, "die Köpfe nicht hängen zu lassen", ehe die Schweiz mit 15:8 besiegt wurde.