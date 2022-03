Von Florian Hartmann

Heidelberg. Seit dem ersten Januar dieses Jahres ist er da. Didier Ollagnon, der schon die deutsche und zuletzt schweizerische Nationalmannschaft betreute, arbeitet bei den Fechtern der TSG Rohrbach als neuer Cheftrainer. Den Heidelbergern gelang mit der Verpflichtung ein echter Coup, denn Ollagnon gilt als einer der erfolgreichsten und besten seiner Zunft weltweit. So erzielte er bereits unzählige internationale Erfolge, wie eine olympische Medaille in Athen 2004 mit dem deutschen Team oder den Weltmeistertitel mit der Schweiz im Jahr 2018. "Wir hätten uns wahrscheinlich gar nicht getraut, eine so große Persönlichkeit in diesem Sport für unseren Trainerposten anzufragen", berichtet Georg Schmidt-Thomee, Pressewart bei Rohrbach.

Letztlich ging das Engagement von Ollagnon selbst aus, der von der freien Stelle hörte und anschließend sein Telefon in die Hand nahm. "Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was in meinem Leben als nächstes kommen und ob ich überhaupt weitermachen soll als Trainer, aber ich bin einfach ein Fechtfreak und wollte eine neue Herausforderung", erklärt der Franzose.

Ollagnon kennt Baden-Württemberg und auch explizit Heidelberg bereits aus früheren Tätigkeiten gut und fühlt sich in der Gegend sehr wohl. "Ich will hier mit Qualität, Tradition und Perspektive arbeiten und all das ist meiner Ansicht nach in Heidelberg gegeben", sagt er, "ich glaube an das Projekt hier und daran, dass wir vieles erreichen können."

Im Gegensatz zur Tätigkeit als Nationaltrainer kommen auf den 59-Jährigen bei der TSG einige andere Aufgaben zu. "Natürlich ist jetzt bei Rohrbach auch der Jugendbereich enorm bedeutsam, es gilt neue Talente zu identifizieren und bestehende Talente auf die nächste Stufe zu bringen", meint der ehemalige Bundestrainer, "in den ersten acht Wochen hat die Chemie aber schon mal gestimmt und wir haben hier wirklich einige sehr talentierte Fechter."

Eine dieser talentierten Fechter ist Eva Steffens. Die 15-Jährige hat in ihren jungen Jahren bereits einige Erfolge zu verzeichnen, so wurde sie vor kurzem in ihrer Altersklasse deutsche Meisterin und befindet sich sowohl in der deutschen Nationalmannschaft als auch im Bundeskader. Zudem wird sie bei der anstehenden U17-EM im serbischen Novi Sad, sowie bei der U17-WM in Dubai im April teilnehmen. "Ich denke bei den Turnieren ist alles für mich drin, aber in beide Richtungen. Ich kann weit kommen, aber es kann auch sehr schnell vorbei sein", erzählt die Nachwuchshoffnung.

Begleitet wird Steffens bei den Turnieren von ihrem Betreuer Florian Maunz, der seit über zwei Jahren an ihrer Seite steht und die junge Fechterin bestens kennt. Auch wenn Ollagnon die Heidelbergerin erst seit ein paar Wochen kennt, schwärmt er bereits von ihr. "Sie ist wie ein Schwamm, der alles aufsaugt, was sie mitbekommt, das ist wirklich bemerkenswert", lobt der neue TSG-"Chef".

Doch mit anstehenden Großereignissen ist für die Rohrbacher damit noch nicht genug. Anfang März nehmen zwei Fechter der TSG am Grand Prix in Budapest teil. Lediglich die zwölf besten Fechter in Deutschland sind an dem mit der vollen Weltklasse und über 300 Teilnehmern gespickten Turnier in der ungarischen Hauptstadt teilnahmeberechtigt.

Der 24-jährige Julian Kulozik sowie der 28-jährige Robert Schmier zählen dazu und gehen mit einer ganz klaren Vorstellung in das bevorstehende Turnier. "Mein Ziel ist es auf jeden Fall unter die besten 64 zu kommen", meint Kulozik, "wenn es weiter geht, würde ich mich aber auch nicht beschweren." Robert Schmier strebt dagegen ein etwas defensiveres Ziel an: "Angesichts der enormen Teilnehmerstärke im Feld, wäre ich mit einem Platz unter den ersten 100 ganz zufrieden, aber man weiß ja nie, es kann immer alles passieren."