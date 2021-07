Von Achim Wittich

Sinsheim. Am Samstag ist es für die Fans der TSG Hoffenheim endlich wieder soweit. Mit der Partie gegen den französischen Erstligisten Stade Reims starten die Kraichgauer offiziell in die Bundesliga-Saison 2021/22, an deren Ende sie besser platziert sein wollen als auf dem elften Rang der vorangegangenen Spielzeit.

"Ich habe so ein Gefühl, dass die Jungs etwas gut machen wollen", hatte TSG-Sportdirektor Alexander Rosen im Trainingslager am Tegernsee geäußert und war äußerst angetan darüber, mit welcher Entschlossenheit die Spieler von Trainer Sebastian Hoeneß bei den Übungseinheiten zu Werke gingen. Allein: In den bisherigen beiden Testpartien lief es noch nicht rund. Beim 1. FC Heidenheim gab es vor der Abreise nach Rottach-Egern eine 0:1-Niederlage, zum Abschluss der bayrischen Tage nur ein 2:2 gegen den Aufsteiger und Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth. Beide Male – und das passierte im vergangene Spieljahr viel zu oft – lag "Hoffe" bereits nach wenigen Minuten in Rückstand.

Gegen die Franzosen dürfen erfreulicherweise wieder Fans ins Stadion, die Arena ist ab zwei Stunden vor dem Anpfiff geöffnet. Stadionsprecher Mike Diehl holt sich ab 14.15 Uhr interessante Interviewgäste vors Mikrofon. Bereits ab 11 Uhr findet am Fanhaus eine Impfaktion statt (wir berichteten).

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Hoffenheimer im DFB-Pokal am 9. August (18.30 Uhr) beim Drittligisten Viktoria Köln, der Liga-Auftakt findet am 14. August (15.30 Uhr) in Augsburg statt.