Von Achim Wittich

Leipzig/Heidelberg. Mit reichlich Personalproblemen war die TSG Hoffenheim nach Leipzig gereist, wo sie am Sonntagabend in der Red Bull Arena die vielen Ausfälle nicht erfolgreich kompensieren konnte. Nach der 0:3 (0:3)-Niederlage ist die Qualifikation für die Champions League bei nun sieben Punkten Rückstand auf den sächsischen Tabellenvierten kein realistisches Ziel mehr für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß. Vielmehr muss "Hoffe" versuchen, in den verbleibenden fünf Saisonspielen mit dreimaligem Heimrecht den sechsten Rang, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt, abzusichern.

"Ich habe nie von der Champions League gesprochen", hatte Hoeneß bereits vor dem Gastspiel bei den Leipzigern betont und sich trotz der hohen sportlichen Hürde und der vielen Ausfälle kämpferisch gegeben. "Das ist ein Brett. Aber wir wollen unsere Chance ergreifen."

Er begann notgedrungen mit einer komplett neuen Dreierkette (Richards/Akpoguma und Posch) und setzte ganz vorne auf Georginio Rutter neben Andrej Kramaric.

„Hoffe“-Trainer Sebastian Hoeneß war schon früh restlos bedient. Foto: Imago

Sein Kollege Domenico Tedesco rotierte nach der Begegnung gegen Atalanta Bergamo am Donnerstag erwartungsgemäß kräftig und veränderte seine Startformation auf fünf Positionen.

Los ging’s bei der letzten Partie des 29. Spieltages mit der mittlerweile beliebten Kombination von Tor und Videobeweis – zum Leid der Kraichgauer. Ein Freistoß von Szoboszlai aus dem Halbfeld landete bei Christopher Nkunku, der Kaderabek austanzte und Baumann keine Chance ließ (5. Minute). Das anschließende Warten auf die Entscheidung aus dem Kölner Keller endete damit, dass es 1:0 für Leipzig stand.

Dann kam der große Auftritt von Marcel Halstenberg. Nach 323 langen Tagen stand der Defensivmann endlich wieder in der RB-Startformation – und schoss in der 20. Minute den Ball aus knapp zehn Metern ins TSG-Tor. Nordtveit hatte klären wollen und schoss dabei Laimer an, von dem der Ball zum Torschützen gelangte. Unglücklicher hätte der zweite April-Sonntagabend für die Hoffenheimer nicht beginnen können.

Natürlich verfehlten die beiden frühen Gegentreffer ihre Wirkung nicht. Erst nach einer gelungenen Freistoßkombination war 1899 das erste Mal richtig gefährlich. Zu diesem Zeitpunkt war die erste Halbzeit fast schon vorbei (40.).

Aber eben nur fast. Einen Fehlpass von Angelo Stiller nutzte die beste Rückrundenmannschaft der Liga zu einer ganz feinen Kombination, die Szoboszlai mit dem dritten Tor abschloss (44.).

Unglaublich: Die Statistik wies gerade einmal vier Torschüsse der Leipziger aus, die gnadenlos effektiv zu Werke gegangen waren.

Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen hatte sich seinen 43. Geburtstag sicherlich anders vorgestellt.

Die vor Selbstbewusstsein nur so strotzenden "Roten Bullen" dachten auch nach Wiederbeginn gar nicht daran, noch einmal Spannung aufkommen zu lassen. Beim Tanz auf drei Hochzeiten – neben den Europa-League-Rückspiel am Donnerstag gegen die Italiener steht für die Leipziger am 20. April auch noch das DFB-Pokalhalbfinale gegen Union Berlin an – nahm der Dosenklub ob der klaren Führung mit zunehmendem Spielverlauf etwas den Fuß vom Gaspedal.

Tedesco sparte früh die Kräfte seiner Akteure und hatte nach etwas mehr als einer Stunde bereits vier Wechsel vollzogen, Hoeneß zu diesem Zeitpunkt noch keinen einzigen.

Die TSG fand trotz der größeren Zurückhaltung des Gegners nicht viel besser in die Partie hinein, konnte sich keine hochkarätigen Torchancen erarbeiten. Die Leipziger hätten mit etwas mehr Konzentration noch erhöhen können, nahmen die ein oder andere verpasste Gelegenheit dazu aber lächelnd hin. Zu keinem Zeitpunkt mussten sie bangen, an diesem Abend den Rasen nicht als Gewinner zu verlassen, denn für die TSG Hoffenheim war dieses RB-Brett nicht zu durchbohren.

Am Ostersonntag (17.30 Uhr) gastiert der Letzte Greuther Fürth in Sinsheim. Dann kommt für "Hoffe" nach den jüngsten Negativerlebnissen alles andere als ein Sieg einer Niederlage gleich.